FA Cup’ta erken final niteliğinde eşleşme!

İngiltere FA Cup’ta 5. tur eşleşmeleri belirlendi. İngiltere Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre kupada geçen yılın finalistleri Chelsea ile Manchester United, 5. turda eşleşti.
Premier Lig’in son şampiyonu Manchester City’nin rakibi ise Middlesbrough ile Newport County arasındaki eşleşmenin galibi olacak.
Karşılaşmaların 15 ile 18 Şubat tarihleri arasında oynanacağı 5. turda eşleşmeler şöyle:
Bristol City – Shrewsbury Town / Wolverhampton Wanderers
Wimbledon – Millwall
Doncaster Rovers – Crystal Palace
Middlesbrough / Newport County – Manchester City
Chelsea – Manchester United
Swansea City – Barnet / Brentford
Portsmouth / Queens Park Rangers – Watford
Brighton & Hove Albion / West Bromwich Albion – Derby County