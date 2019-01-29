FA Cup’ta erken final niteliğinde eşleşme!

İngiltere FA Cup’ta 5. tur eşleşmeleri belirlendi. İngiltere Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre kupada geçen yılın finalistleri Chelsea ile Manchester United, 5. turda eşleşti.

Premier Lig’in son şampiyonu Manchester City’nin rakibi ise Middlesbrough ile Newport County arasındaki eşleşmenin galibi olacak.

Karşılaşmaların 15 ile 18 Şubat tarihleri arasında oynanacağı 5. turda eşleşmeler şöyle:

Bristol City – Shrewsbury Town / Wolverhampton Wanderers

Wimbledon – Millwall

Doncaster Rovers – Crystal Palace

Middlesbrough / Newport County – Manchester City

Chelsea – Manchester United

Swansea City – Barnet / Brentford

Portsmouth / Queens Park Rangers – Watford

Brighton & Hove Albion / West Bromwich Albion – Derby County Millwall-Everton maçı öncesi çıkan kavgada korkunç darbe! `Yüzüme bakamıyorum` İngiltere'de FA Cup'ta oynanan Millwall-Everton karşılaşması öncesinde iki takım taraftarları arasında kavga yaşandı. Bir Everton taraftarı suratına aldığı ustura darbesi sonrasında korkunç şekilde yaralandı. İlgili Haberi Oku