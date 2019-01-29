Evkur Yeni Malatyaspor’dan Fenerbahçe maçını soyunma odasında izleyen teknik ekip hakkında açıklama

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Ülker Stadı’nda Fenerbahçe’nin Evkur Yeni Malatyaspor’u 3-2 yendiği karşılaşmada konuk ekibin yetkililerinin maçı soyunma odasında seyretmesi tartışma konusu olmuştu. Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü, konu ile ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç`un telefon zil sesi sosyal medyada gündem oldu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Evkur Yeni Malatyaspor maçı sonrası açıklama yaptığı sırada telefonu çaldı. İzmir Marşı olarak çalan Ali Koç'un telefon zil sesi sosyal medyada gündeme oturdu. İlgili Haberi Oku

İşte yapılan o açıklama:

“KAMUOYUNUN BİLGİSİNE

28.01.2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe–Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması esnasında yaşanan teknik ekip, destek ekip ve sağlık ekibinin devre arasında, kendilerine ayrılmış olan bölümden çıkartılarak soyunma odasına gönderilmesini, güvenliğini sağlamayla mükellef olan emniyetin işgüzarlığı neticesinde, ekibimiz soyunma odasında maçı izlemek zorunda bırakılmıştır. Fenerbahçe Kulübü ve Yönetiminin, Evkur Yeni Malatyaspor yönetimini ve misafirlerini en güzel şekilde ağırlamış olup, Yönetimimize ve misafirlerimize ayrılan yerin dışında ekstra misafirlerimizi dahi stada aldırıp yer temin etmiştir. Sayın Başkan Ali Koç'un bu yaşanan tatsız olaylardan haberi olmadığı gibi, olaydan sonra Sayın Ali Koç, Başkanımız Adil Gevrek'i arayarak üzüntülerini dile getirmiştir.

Müsabakaların güvenli bir şekilde oynanmasından ve misafir kulüp destek ekibinin güvenli şekilde maçı izlemesinden sorumlu olan müsabaka güvenlik amiri konumundaki Emniyet Müdür Yardımcısıdır. Malatya'mızda da misafirlerimiz için güvenli steril alan her maçta oluşturulup bugüne kadar herhangi bir problem yaşanmamıştır. Söz konusu durumun Fenerbahçe Kulübüyle alakası ilgisi bulunmamaktadır. Tekrardan Fenerbahçe'nin değerli başkanı ve yönetimine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek önümüzdeki maçlarda başarılar dileriz.

Kamuoyuna saygılarımızla..”