CANLI YAYIN: Milan Napoli canlı izle! İtalya Kupası’nda yarı finalist belli oluyor…

Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu’nun da formasını giyindiği Milan Napoli karşısına çıkıyor. Son 16 turunda Sampdora’yu 2-0 yenerek çeyrek finale yükselen Milan, Sassuolo’yu 2-0 yenerek çeyrek finale yükselen Napoli bu kez yarı final için birbirleriyle mücadele edecek. Giuseppe Meazza Stadı’nda oynanacak zorlu mücadelede, kazanan doğrudan yarı finale yükselecek. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Milan Napoli canlı izle bağlantısı aşağıda yer alıyor.

MİLAN NAPOLİ CANLI İZLE

MİLAN NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Milan Napoli maçı bugün saat 22.45’ten itibaren TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.