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CANLI YAYIN: Milan Napoli canlı izle! İtalya Kupası’nda yarı finalist belli oluyor…
Dünyadan Futbol

CANLI YAYIN: Milan Napoli canlı izle! İtalya Kupası’nda yarı finalist belli oluyor…

Milan Napoli İtalya Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya geliyor. Kazanan takımın adını yarı finale yazdıracağı karşılaşma TRT SPOR şifresiz ve canlı yayın olarak futbol severlerle buluşacak. Milan Napoli maçı canlı izle bağlantısı haberimizin içerisinde yer alıyor.

29 Ocak 2019 21:12

Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu’nun da formasını giyindiği Milan Napoli karşısına çıkıyor. Son 16 turunda Sampdora’yu 2-0 yenerek çeyrek finale yükselen Milan, Sassuolo’yu 2-0 yenerek çeyrek finale yükselen Napoli bu kez yarı final için birbirleriyle mücadele edecek. Giuseppe Meazza Stadı’nda oynanacak zorlu mücadelede, kazanan doğrudan yarı finale yükselecek. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Milan Napoli canlı izle bağlantısı aşağıda yer alıyor.

MİLAN NAPOLİ CANLI İZLE

MİLAN NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Milan Napoli maçı bugün saat 22.45’ten itibaren TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.

Son güncelleme 21:12 | 29 Ocak 2019
GÜNÜN MAÇLARI
Fenerbahçe
Bugün - 20:30
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Göztepe S.K.
Yeni Malatyaspor
Yarın - 13:30
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Kayserispor
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
19 12 41
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
19 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
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