MAÇ SONUCU | Galatasaray 4-1 Boluspor | Galatasaray, Türkiye Kupası’nda çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş mücadelesinde Boluspor ile karşılaşan Galatasaray, 1-0 kazandığı maçın rövanşını da 4-1 gibi farklı bir skorla galibiyetle tamamladı çeyrek finale yükseldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in genç futbolculardan kurulu bir ilk 11’le sahaya çıkarken yeni transfer Semih Kaya da 605 gün sonra Türk Telekom Stadı’nda forma giydi.

Sarı kırmızılıların gollerini Yunus Akgün (3) ve Muğdat Çelik kaydederken, 18 yaşındaki Yunus Akgün penaltı vuruşuyla attığı golle hat-trick yaptı ve sonrasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Konuk ekip Boluspor’un tek golünü ise penaltıdan Akabueze attı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi, 30 Ocak Çarşamba günü saat 14.00’te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılacak.

Kura çekimine, Son 16 Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe A.Ş., Hatayspor, Kasımpaşa A.Ş., Trabzonspor A.Ş., Ümraniyespor ve Galatasaray AŞ. kulüpleri katılacak.

GALATASARAY’IN 11’İNDE SADECE 2 YABANCI

Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, Boluspor karşılaşmasının ilk 11’inde sadece 2 yabancı oyuncuya yer verdi.

İlk 11’de yabancı futbolculardan sadece Norveçli Martin Linnes ile Hollandalı Ryan Donk’u görevlendiren Terim, geri kalan 9 oyuncuyu Türklerden seçti.

Müsabakanın başlangıç kadrosunda yer alan yerlilerden 4’ünü Galatasaray altyapısında çıkan futbolcular oluşturdu.

BATUHAN ŞEN İLK KEZ

Galatasaray’da genç kaleci Batuhan Şen, ilk kez sarı-kırmızılı A takım formasını resmi bir maçta giydi.

Müsabakaya yedekler arasında başlayan 19 yaşındaki file bekçisi, 82. dakikada oyuna girdi.

SEMİH KAYA 605 GÜN SONRA TÜRK TELEKOM’DA

Galatasaray’ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı eski futbolcusu Semih Kaya, 605 gün sonra Türk Telekom Stadı’nda maça çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın formasını iç sahada son kez 3 Haziran 2017’deki Atiker Konyaspor maçında giyen Semih, 1,5 sezonluk ayrılığın ardından yeniden Türk Telekom Stadı’nda mücadele etti.

Çekya’nın Sparta Prag takımından kiralanan Semih Kaya’ya Galatasaraylı taraftarlar da maç öncesi sevgi gösterilerinde bulundu.

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YÖNETİME TRANSFER GÖNDERMESİ

Galatasaraylı taraftarlar, transfer beklentilerini maç öncesi tezahüratlarla dile getirdi.

Karşılaşma öncesi taraftarlar, sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak’a yönelik, “Transfer nerede?”, “Forvet istiyoruz” ve “Taraftar çıldırdı forvet istiyor” şeklinde tezahüratta bulundu.

TERİM’E SEVGİ GÖSTERİSİ

Galatasaray taraftarları, cezasının bitmesinin ardından Türk Telekom Stadı’nda ilk maçına çıkan teknik direktör Fatih Terim’e sevgi gösterilerinde bulundu.

Müsabaka başlamadan önce Terim’i tribüne çağıran taraftarlar, “İmparator Fatih Terim” ve “Bir günde kral olmadık, bir günde tahttan inelim. İmparator Fatih Terim, ölene dek hep seninleyiz.” tezahüratlarını yaptı.

Süper Lig’in 11. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra 10 maç ceza alan Terim, 88 gün sonra Türk Telekom Stadı’nda takımının başında sahaya çıktı.

ORHAN KAYNAK İLK MAÇINA ÇIKTI

Boluspor’un yeni teknik direktörü Orhan Kaynak, ilk sınavını kupadaki Galatasaray maçıyla verdi.

Spor Toto 1. Lig temsilcisinde teknik direktör Sait Karafırtınalar ile yolların ayrılmasından sonra göreve getirilen Kaynak, ilk resmi maçında Galatasaray karşısında tur aradı.

Bu arada, Türk Telekom Stadı’ndaki müsabakayı yaklaşık 8 bin taraftar tribünden izledi. Konuk takım Boluspor taraftarları için ayrılan bölümde ise 100 kadar futbolsever yer aldı.

Öte yandan, son 16 turu eşleşmesinde Bolu’da 15 Ocak’ta yapılması gereken ilk maç, kar yağışı nedeniyle 22 Ocak’a alınınca rövanş karşılaşması da bir hafta ertelenmişt