CANLI YAYIN: Arsenal Cardiff maçı canlı izle! Premier Lig’de 24. hafta…

Sezon uzun yıllar takımın başında yer alan Arsene Wenger ile yolları ayırarak Unai Emery’i getiren Arsenal, iyi bir performans sergilemesine rağmen Liverpool ve Manchester City’nin gölgesinde kalarak yarıştan uzak kaldı. Zirve takibini sürdürmek isteyen topçular Cardiff karşısında kazanmak istiyor. Mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar Arsenal Cardiff maçı canlı yayını arıyor. Zorlu karşılaşmayı izlemek isteyenler için haberimizin içerisinde canlı yayın bağlantısı ve karşılaşmanın detayları yer alıyor.

ARSENAL CARDİFF CANLI İZLE

ARSENAL CARDİFF MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Arsenal Cardiff maçı saat 22:45’te başlayacak ve maçın canlı yayın beIN Sports 2 kanalında olacak.

EMİLİANO SALA MAÇ KADROSUNDA

İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City’nin transfer ettiği, uçak İngiltere’ye gelirken Manş denizi üzerinde uçağının düştüğü düşünülen Arjantinli santrafor Emiliano Sala bu akşam oynanacak Arsenal maçı kadrosuna dahil etti.