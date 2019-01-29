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CANLI İZLE: Galatasaray Boluspor canlı yayın! Türkiye Kupası rövanş maçı…
Ziraat Türkiye Kupası

CANLI İZLE: Galatasaray Boluspor canlı yayın! Türkiye Kupası rövanş maçı…

Galatasaray Boluspor maçı canlı yayın! Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında GS evinde Bolu'yu ağırlıyor. İlk maçı 1-0 kazanan sarı kırmızılıların avantajlı çıktığı maç A2'de şifresiz canlı yayın olarak ekranlara geliyor. Galatasaray Boluspor maçı canlı yayın bağlantısı haberimizin içerisinde yer alıyor.

29 Ocak 2019 20:06

Türkiye Kupası’nda Galatasaray Boluspor karşı karşıya geliyor. İlk maçta 1-0 kazanan Galatasaray rövanş maçına gençlerden kurulu bir kadro ile çıktı. Galatasaray, her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayacak. Müsabaka, 1-0'lık Boluspor galibiyetinde uzatmalara gidecek. Konuk ekip, 1-0'lık skor haricinde galip gelmesi durumunda tur atlayan taraf olacak. Mücadeleyi izlemek isteyenler için haberimizin içerisinde Galatasaray Boluspor canlı izle bağlantısı bulunuyor.

GALATASARAY BOLUSPOR CANLI İZLE

GALATASARAY BOLUSPOR İLK 11

Galatasaray: İsmail, Linnes, Ahmet, Semih, Ömer, Donk, Selçuk, Celil, Yunus, Sinan, Muğdat

Boluspor: Gökhan, Ufuk, Ümit, Diarra, Hayrullah, Akabueze, Umut, Guido, Mustafa, Özgür Can, Yusuf Emre

A2 DİGİTURK VE TİVİBU'DA KAÇINCI KANAL?

Digitürk’te 35 nolu kanal, Teledünya’da 37 nolu kanal, Turkcell TV’de 29 nolu kanal, Tivibu’da 59 nolu kanalda ve TÜRKSAT 4A uydusunda yer alıyor. A2 TV’yi uydu üzerinden canlı izlemek isteyenler aşağıdaki frekans bilgileri aracılığıyla izleyebilirler…

A2 FREKANS AYARLARI

TÜRKSAT 4A uydusunda,

Frekans: 12053 Mhz

Symbol Rate: 27500

FEC: 5/6

Pol: H ( Yatay)

HANGİ TAKIM NASIL TUR ATLAR?

Eşleşmede 15 Ocak'ta yapılması gereken ilk maç, kar yağışı nedeniyle bir hafta ertelenince rövanş karşılaşması da bir hafta ötelenmek zorunda kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Galatasaray, her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayacak. Müsabaka, 1-0'lık Boluspor galibiyetinde uzatmalara gidecek. Konuk ekip, 1-0'lık skor haricinde galip gelmesi durumunda tur atlayan taraf olacak.

Son güncelleme 20:38 | 29 Ocak 2019
GÜNÜN MAÇLARI
Fenerbahçe
Bugün - 20:30
-
Göztepe S.K.
Yeni Malatyaspor
Yarın - 13:30
-
Kayserispor
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
19 12 41
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
19 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
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