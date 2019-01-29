CANLI İZLE: Galatasaray Boluspor canlı yayın! Türkiye Kupası rövanş maçı…

Türkiye Kupası’nda Galatasaray Boluspor karşı karşıya geliyor. İlk maçta 1-0 kazanan Galatasaray rövanş maçına gençlerden kurulu bir kadro ile çıktı. Galatasaray, her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayacak. Müsabaka, 1-0'lık Boluspor galibiyetinde uzatmalara gidecek. Konuk ekip, 1-0'lık skor haricinde galip gelmesi durumunda tur atlayan taraf olacak. Mücadeleyi izlemek isteyenler için haberimizin içerisinde Galatasaray Boluspor canlı izle bağlantısı bulunuyor.

GALATASARAY BOLUSPOR CANLI İZLE

GALATASARAY BOLUSPOR İLK 11

Galatasaray: İsmail, Linnes, Ahmet, Semih, Ömer, Donk, Selçuk, Celil, Yunus, Sinan, Muğdat

Boluspor: Gökhan, Ufuk, Ümit, Diarra, Hayrullah, Akabueze, Umut, Guido, Mustafa, Özgür Can, Yusuf Emre

A2 DİGİTURK VE TİVİBU'DA KAÇINCI KANAL?

Digitürk’te 35 nolu kanal, Teledünya’da 37 nolu kanal, Turkcell TV’de 29 nolu kanal, Tivibu’da 59 nolu kanalda ve TÜRKSAT 4A uydusunda yer alıyor. A2 TV’yi uydu üzerinden canlı izlemek isteyenler aşağıdaki frekans bilgileri aracılığıyla izleyebilirler…

A2 FREKANS AYARLARI

TÜRKSAT 4A uydusunda,

Frekans: 12053 Mhz

Symbol Rate: 27500

FEC: 5/6

Pol: H ( Yatay)

HANGİ TAKIM NASIL TUR ATLAR?

Eşleşmede 15 Ocak'ta yapılması gereken ilk maç, kar yağışı nedeniyle bir hafta ertelenince rövanş karşılaşması da bir hafta ötelenmek zorunda kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Galatasaray, her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayacak. Müsabaka, 1-0'lık Boluspor galibiyetinde uzatmalara gidecek. Konuk ekip, 1-0'lık skor haricinde galip gelmesi durumunda tur atlayan taraf olacak.