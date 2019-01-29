Bora Edin kimdir? Survivor yarışmacısı Bora Edin nereli ve kaç yaşında?

Survivor 2019 yılında da fırtına gibi esmeye hazırlanırken kısa süre kala yarışmacı adayları belli oldu. Tanıtımlarda kendilerini anlatan yarışmacılar arasında en dikkat çeken çeken isimlerden biri Bora Edin oldu. Crossfit eğitmenliği yapan Survivor 2019 yarışmacısı Bora Edin kimdir merak ediliyor. İşte merak edilen tüm soruların cevapları…

BORA EDİN KİMDİR?

34 yaşında ve İstanbullu olan Bora Edin, crossfit eğitmenliği yapıyor.Bora Edin, spor geçmişini ve iddiasını şu sözlerle ortaya koydu: Hemen her sporu yapıyorum. Malta’da futbol oynadım Hem profesyonel hem amatör futbol oynadım. Crossfitt’de de derecelerim var. Badminton oynadım, basketbol oynadım birçok sporu yapıyorum.

Orada olmayı çok istiyorum. Birinci olursam, hırsım, pes etmemem ve centilmenliğim sayesinde olacağım. Şu an bu videoyu kim izliyorsa 2019 Survivor şampiyonunu izliyor.