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BB Erzurumspor’dan transfer bombası! Gabriel Obertan’ı açıkladılar…
BB Erzurumspor

BB Erzurumspor’dan transfer bombası! Gabriel Obertan’ı açıkladılar…

Süper Lig ekibi BB Erzurumspor, daha önce Manchester United'da forma giyen Gabriel Obertan'ın transfer edildiğini resmen açıkladı

29 Ocak 2019 22:22

Spor Toto Süper Lig takımlarından BB Erzurumspor, 29 yaşındaki kanat oyuncusu Gabriel Obertan’ı transfer ettiğini resmen açıkladı.

Bu sezon Süper Lig’e çıkan ancak geride kalan 19 haftada alt sıralardan kurtulmayı başaramayan Erzurumspor, Fransız yıldız Obertan ile kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor.

Bordeaux, Manchester United, Newcastle United gibi takımların formasını giyen Obertan, son olarak Bulgaristan ekiplerinden Levski Sofia’da mücadele ediyordu.

Her iki kanatta da forma giyebilen tecrübeli futbolcu, bu sezon oynadığı 20 maçta 1 gol atıp 7 asist yaptı.

Erzurumspor’dan yapılan açıklamada yıldız ismin sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Transferde hareketli günler geçiren Erzurum temsilcisi, Rashad Muhammed, Kristian Fardal Opseth, Serkan Kurtuluş ve Pierre Kanstrup’u renklerine bağlamış, Samuel Eduok’la da anlaşma sağlamıştı.

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Son güncelleme 22:40 | 29 Ocak 2019
bb erzurumspor Gabriel Obertan
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