BB Erzurumspor’dan transfer bombası! Gabriel Obertan’ı açıkladılar…

Spor Toto Süper Lig takımlarından BB Erzurumspor, 29 yaşındaki kanat oyuncusu Gabriel Obertan’ı transfer ettiğini resmen açıkladı.

Bu sezon Süper Lig’e çıkan ancak geride kalan 19 haftada alt sıralardan kurtulmayı başaramayan Erzurumspor, Fransız yıldız Obertan ile kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor.

Bordeaux, Manchester United, Newcastle United gibi takımların formasını giyen Obertan, son olarak Bulgaristan ekiplerinden Levski Sofia’da mücadele ediyordu.

Her iki kanatta da forma giyebilen tecrübeli futbolcu, bu sezon oynadığı 20 maçta 1 gol atıp 7 asist yaptı.

Erzurumspor’dan yapılan açıklamada yıldız ismin sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Kulübümüzün prensip anlaşmasına vardığı Gabriel Obertan yarın Erzurum'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek.#Erzurumspor pic.twitter.com/rSefGbuONU — Büyükşehir Belediye Erzurumspor (@Erzurumspor) 29 Ocak 2019

Transferde hareketli günler geçiren Erzurum temsilcisi, Rashad Muhammed, Kristian Fardal Opseth, Serkan Kurtuluş ve Pierre Kanstrup’u renklerine bağlamış, Samuel Eduok’la da anlaşma sağlamıştı.

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