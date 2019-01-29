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Atletico Madrid’in fizyoterapisti ‘Profesör Ortega’ gözaltına alındı
İspanya La Liga

Atletico Madrid’in fizyoterapisti ‘Profesör Ortega’ gözaltına alındı

Kadına şiddet suçlamasıyla dün akşam gözaltına alınan Atletico Madrid'in fizyoterapisti 'Profesör' lakaplı Oscar Ortega'nın halen karakolda tutulduğu duyuruldu.

29 Ocak 2019 13:46

İspanya’nın Atletico Madrid takımının fizyoterapisti ‘Profesör’ lakabı ile tanınan Oscar Ortega’nın kadına şiddet suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi. İspanyol jandarmasının pazartesi akşamı Madrid’deki evine giderek gözaltına aldığı Ortega’nın, kadına şiddetle suçlandığı ve halen Majadahonda ilçesindeki jandarma karakolunda tutulduğu belirtildi.

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Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone’nin 2006 yılından bu yana teknik kadrosunda yer alan 61 yaşındaki fizyoterapist, “Profesör Ortega” lakabıyla tanınıyor.

Son güncelleme 14:00 | 29 Ocak 2019
Atletico Madrid Oscar Ortega
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