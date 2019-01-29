A2 frekans | A2 TV nasıl izlenir? İşte A2 canlı yayın için gerekli bilgiler…

Galatasaray Boluspor maçı bu akşam A2 kanalında şifresiz yayınlanacak. Futbol severler ise A2 frekans bilgilerini merak ediyor. Haberimizin içerisinde A2 TV 4A frekans ayarları, A2 Tivibuda kaçıncı kanalda, A2 TV Digiturk kaçıncı kanalda sorularını yanıtı yer alıyor.
A2 DİGİTURK VE TİVİBU’DA KAÇINCI KANAL?
Digitürk'te 35 nolu kanal, Teledünya'da 37 nolu kanal, Turkcell TV'de 29 nolu kanal, Tivibu'da 59 nolu kanalda ve TÜRKSAT 4A uydusunda yer alıyor. A2 TV'yi uydu üzerinden canlı izlemek isteyenler aşağıdaki frekans bilgileri aracılığıyla izleyebilirler…
A2 FREKANS AYARLARI
TÜRKSAT 4A uydusunda,
Frekans: 12053 Mhz
Symbol Rate: 27500
FEC: 5/6
Pol: H ( Yatay)
HANGİ TAKIM NASIL TUR ATLAR?
Eşleşmede 15 Ocak'ta yapılması gereken ilk maç, kar yağışı nedeniyle bir hafta ertelenince rövanş karşılaşması da bir hafta ötelenmek zorunda kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Galatasaray, her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayacak. Müsabaka, 1-0'lık Boluspor galibiyetinde uzatmalara gidecek. Konuk ekip, 1-0'lık skor haricinde galip gelmesi durumunda tur atlayan taraf olacak.
GALATASARAY BOLUSPOR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA ?
Galatasaray Boluspor maçı Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.45'te başlayacak ve a2'den canlı yayınlanacak. Öte yandan, müsabakayı Serkan Tokat yönetecek. Tokat'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.