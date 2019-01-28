Yok böyle vurgun! Bedava dağıtılan biletleri değerinin 40 katına satıyorlar

SKOR DIŞ HABERLER Birleşk Arap Emirlikleri'nin ev sahipliği yaptığı 2019 AFC Asya Kupası'nda taraftarlar yarı final maçlarını heyecanla beklerken, Birleşik Arap Emirlikleri ile Katar arasında oynanacak olan maç öncesi bazı taraftarların fırsatçılık yaptığı öğrenildi. Birleşik Arap Emirlikleri Futbol Federasyonu tarafından bedava dağıtılan 18 bin biletin akıl almaz rakamlara satışa çıkarıldığı ortaya çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri Prensi Nahyan bin Zayed’in kendi cebinden para vererek satın aldığı biletlerin dağıtılması için Futbol Federasyonu’na başvurdu. Bunun üzerine Birleşik Arap Emirlikleri Futbol Federasyonu, 18 bin bileti bedava olarak ülkelerini desteklemek isteyen taraftarlara dağıttı. The National’da yer alan habere göre kısa süre içinde tükenen biletlerden alamayan ve yarı final maçını kaçırmak istemeyen taraftarların zor durumundan yararlanan bazı taraftarların, 9 bin TL’ye kadar çıkan rakamlarla ellerindeki biletleri karaborsada sattıkları belirlendi.

Katar AFC Asya Kupası`nda Irak`ı geçti, gözyaşlarını tutamayan foto muhabir maça damga vurdu AFC Asya Kupası'nda Irak ile karşılaşan Katar, rakibini 1-0 yenerek çeyrek finalde de Güney Kore'yi de eleyerek yarı finale yükseldi. Irak ile Katar arasında 22 Ocak'ta oynanan karşılaşmayı görüntüleyen foto muhabiri Mohammed al-Azzawi, maçın önüne geçti. İlgili Haberi Oku

Normal fiyatı 107 TL olan biletleri 1400 TL’den satışa çıkaran fırsatçılar, daha iyi bir konumda olan 215 TL değerindeki biletleri ise 9 bin TL’ye yaklaşan fiyatlarla satıyor. Böylece Birleşik Arap Emirlikleri Futbol Federasyonu’na erken gidebilen taraftarlar, büyük bir vurguna imza atıyor. Böylece uyanık taraftarlar, bedavaya aldıkları biletleri değerinin 40 katına kadar rakamlara satmaya çalışıyorlar.

Birleşik Arap Emirlikleri ile Katar arasından yarın oynanacak maç öncesi dağıtılan 18 bin biletten ne kadarının fahiş fiyatlara satılacağı merak konusu oldu.

Deplasman dönüşü takım otobüsüne saldırı! Kaya parçaları attılar! Aliağa Futbol ile oynadığı maçın ardından geri dönen Bornova Yeşilovaspor kafilesini taşıyan otobüse saldırı oldu. Arabanın kontrolünü bir an kaybeden otobüs şoförü, soğukkanlı davranarak Bornova Yeşilovaspor kafilesini ölümden döndürdü. İlgili Haberi Oku