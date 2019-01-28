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Yeni Malatyasporlu yöneticiler Fenerbahçe maçını soyunma odasında izledi!
Fenerbahçe

Yeni Malatyasporlu yöneticiler Fenerbahçe maçını soyunma odasında izledi!

Yeni Malatyaspor Kulübü Genel Sekreteri Burak Çakır, sarı-lacivertli kulüp yetkililerinin, güvenliği sağlayamayacaklarını belirterek kendisine ve bazı yöneticilere tribünde yer göstermediğini ifade etti

28 Ocak 2019 21:56

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe’ye konuk olan Evkur Yeni Malatyaspor’un bazı yönetici ve idarecileri, kendilerine tribünde yer gösterilmemesi nedeniyle maçı soyunma odasında televizyondan izliyor.

Yeni Malatyaspor Kulübü Genel Sekreteri Burak Çakır, yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli kulübün yetkililerinin, güvenliği sağlayamayacaklarını belirterek kendilerine müsabakayı tribünden izleyecek yer göstermediğini söyledi.

Ülker Stadı’nda protokol tribününe de alınmayan genel sekreter Burak Çakır, futbol şube sorumlusu Gökhan Çelik, genel kaptan Suat Tekin, kulüp müdürü Selçuk Günaydın ve bazı yetkililerle karşılaşmayı soyunma odasından izlemek zorunda kaldıklarını belirtti.

Sarı-siyahlı kulübün bazı yönetici ve idarecileri, soyunma odasında sandıkların üzerinde oturarak mücadeleyi televizyondan takip ediyor.

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Son güncelleme 23:38 | 28 Ocak 2019
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