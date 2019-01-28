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Volkan Demirel: ‘Bu arma için savaşacağız’
Fenerbahçe

Volkan Demirel: ‘Bu arma için savaşacağız’

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, Yeni Malatyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

28 Ocak 2019 22:50

Fenerbahçe’nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında aldıkları galibiyetin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Volkan Demirel, ilerleyen haftalarda daha iyi şeyler yapacaklarını dile getirdi.

İşte Volkan Demirel’in maç sonundaki açıklamaları…

”Yavaş yavaş her bölgede iyi şeyler yapacağız. Özlenen Fenerbahçe’yi izleteceğiz. Uzun zaman sonra burada sahaya çıktım ve çok güzel bir atmosfer vardı. Biz Fenerbahçeliyiz, onlarla birlikte burada olmayı çok özlemişim.”

”Camia adına çok önemli maçtı. Şükürler olsun ki güzel bir galibiyet aldık. Duran topu da inşallah düzelteceğiz. Her şeye rağmen stat doluydu, hepsine teşekkür ederim. Fenerbahçe’nin konumu ne olursa olsun bu arma için savaşacağız. Buralardan çıkacağız.”

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Son güncelleme 22:50 | 28 Ocak 2019
Evkur Yeni Malatyaspor Fenerbahçe volkan demirel
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