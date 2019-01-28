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Victor Moses’ten Fenerbahçe taraftarına övgü! ‘Resmen inanamadım’
Fenerbahçe

Victor Moses’ten Fenerbahçe taraftarına övgü! ‘Resmen inanamadım’

Fenerbahçe'nin yeni Victor Moses, Evkur Yeni Malatyaspor maçı sonrası galibiyeti değerlendirdi. Yıldız futbolcu Fenerbahçe taraftarı için "Resmen inanamadım" dedi.

28 Ocak 2019 23:01

Victor Moses, 3-2’lik Evkur Yeni Malatyaspor galibiyeti sonrası kulüp televizyonuna konuşurken, “Çok önemli bir galibiyet oldu. Çok büyük mutluluk duyuyoruz. İlk andan itibaren takım arkadaşlarımın ne kadar arzulu olduğunu gördük. Ben de kendi adıma çok mutluyum. Üç puanla maçı tamamladığımız aldığımız için takım olraka çok mutluyuz” dedi.

Taraftara ayrı bir parantez açan Nijeryalı oyuncu, “Muhteşem ve harika bir atmosfer vardı. Taraftar inanılmazdı. Fenerbahçe taraftarıyla ilgili çok şey duymuştum. Onları burada kendi gözlerimle gördüm. Resmen inanamadım. Teker teker hepsine teşekkür ediyorum. Kendimi göstermem adıma beni motive ettiler. Bütün takım arkadaşlarımı desteklediler. Taraftarlar onların yüzünde bir gülümssemeye neden oldu. Sadece takım değil tüm kulübümüz bu galibeyetten dolayı çok mutlu.” ifadelerini kullandı.

Gelecekle ilgili de konuşan Moses, “Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Antrenmanlara başladım. Kendimi burada farklı hissettim. Bu kulübün planlarının bir parçası olmak benim için büyük mutluluk. Gelecek neler getirecek bilmiyorum ama elinmen geleni yapacağım. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, bunu gördüm ve ben de böyle bir kulübün parçası olmak istiyorum.” şeklinde umutlu konuştu.

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Son güncelleme 23:30 | 28 Ocak 2019
Evkur Yeni Malatyaspor Fenerbahçe Victor Moses
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