Türkiye’de bu akşam saat 20:00’da hayat duracak! İşte muhtemel 11’ler ve tüm detaylar…

Spor Toto Süper Lig 19. haftası bu akşam oynanacak kritik maçlarla sona erecek. Fenerbahçe ile Evkur Yeni Malatyaspor Kadıköy’de kozlarını paylaşırken Medipol Başakşehir ise Kasımpaşa’yı ağırlayacak.

Geride kalan 18 haftada 17 puan toplayan ve 17. sırada bulunan Fenerbahçe, 32 puanla 3. sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor’u yenerek yeniden hayat bulmak istiyor. Kadıköy’de saat 20:00’da başlayacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Zorlu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Bir diğer önemli mücadelede ise 38 puanlı lider Medipol Başakşehir sahasında 29 puanı bulunan Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir ikinci sıradaki Galatasaray ile arasındaki puan farkını korumak isterken geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor karşısında şok bir yenilgi alan Kasımpaşa ise kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor.

Saat 20:00’dan itibaren beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak olan karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Büyük bekleyiş sona eriyor, Eryaman Stadı kapılarını açıyor! İlgili Haberi Oku Öte yandan bu iki karşılaşmanın yanı sıra Ankaragücü evinde Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Yaklaşık 45 ay önce yapımına başlanan Ankara’daki Eryaman Stadı, bu karşılaşma ile birlikte taraftarların ziyaretine açılacak.

Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor maçının `VAR` hakemi açıklandı! Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe'nin bu akşam sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı mücadelenin VAR hakemi Bülent Yıldırım oldu. İlgili Haberi Oku

İŞTE MUHTEMEL 11’LER:

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Sadık, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Dirar, Mehmet Ekici, Ayew, Soldado

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Robin, Erkan, M.Yıldırım, Donald, Guilherme, Aleksic, Adem, Ömer.

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Moses ilk 11 başlayacak mı? İlgili Haberi Oku MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Serdar, Epureanu, Clichy, İrfan, Emre, Visca, Mossoro, Arda, Robinho.

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Sadiku, Youssef, Veigneau, Tarkan, Pavelka, Heintz, Hajradinovic, Trezeguet, Edouk.

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Denizli