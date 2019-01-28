Trabzonspor´u altyapısı sırtlıyor

Spor Toto Süper Lig’de 2018-19 sezonuna başladığı kadrodan Onur, Mustafa Akbaş, Kucka, Esteban, Burak Yılmaz ve Zeki Yavru ile yollarını ayıran, Olcay Şahan´dan kadro dışı bırakılması, Onazi, Pereira ve Sosa´dan sakatlıkları, Hosseini ile Amiri´den ise ülkelerinin milli takımında yer alması nedeniyle yararlanamayan Trabzonspor, 21 kişilik kadroyu altyapısından gelen oyuncularla tamamlıyor. Ligde son oynanan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasına 19 kişilik oyuncu kadrosuyla çıkan bordo-mavililerde, kadrodaki 11 oyuncusu altyapısından yetişen isimlerden oluşuyor.

Katar AFC Asya Kupası`nda Irak`ı geçti, gözyaşlarını tutamayan foto muhabir maça damga vurdu AFC Asya Kupası'nda Irak ile karşılaşan Katar, rakibini 1-0 yenerek çeyrek finalde de Güney Kore'yi de eleyerek yarı finale yükseldi. Irak ile Katar arasında 22 Ocak'ta oynanan karşılaşmayı görüntüleyen foto muhabiri Mohammed al-Azzawi, maçın önüne geçti. İlgili Haberi Oku

YARISI ALTYAPIDAN

Transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle kadrosuna takviye yapamayan ve takımdaki eksikler nedeniyle de alternatif oyuncu sıkıntısı yaşayan Trabzonspor´da, bu durum teknik heyetin de elini kolunu bağladı. Sezonun ikinci yarısında 12 günlük sürede lig ve kupada toplamda 4 maça çıkan bordo-mavililerde, bu periyotta 16 farklı oyuncu forma giydi, bu 16 ismin 8´ini ise altyapıdan yetişen oyuncular oluşturdu. Teknik direktör Ünal Karaman, zaman zaman devre arasında kadroya dahil olan genç oyuncular Ali Osman Karnapoğlu ile Berkay Sefa Kara´ya da bu süreçte forma şansı tanıdı.

ABDULKADİR PARMAK PARLADI

Trabzonspor´da sezonun ikinci yarısında oynanan 4 maçta da süre alan ve toplamda 262 dakika sahada kalan Abdulkadir Parmak, özellikle takıma gol yollarında sağladığı katkı ile dikkat çekti. Son 4 maçta 8 gol kaydeden bordo-mavililerde, bu gollerin 3´ü Abdulkadir Parmak´tan geldi. Trabzonspor´un altyapısından yetişen 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon lig ve kupada toplamda 9 maçta 549 dakika süre alırken, 5 gollük performans sergiledi. Ayrıca Trabzonspor forması ile ligde ilk kez Demir Grup Sivasspor maçıyla 11´de sahaya çıkan Abdulkadir, bu maçta da golle tanıştı.