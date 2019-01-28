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Süper Lig puan durumu | Fenerbahçe uzun aradan sonra galibiyetle tanıştı!
Futbol

Süper Lig puan durumu | Fenerbahçe uzun aradan sonra galibiyetle tanıştı!

Fenerbahçe Yeni Malatyapsor ve Başakşehir Kasımpaşa maçları ardından Süper Lig puan durumu merak ediliyor. Galibiyet hasretini sürdüren Fenerbahçe evinde Yeni Malatya'yı 3-2 yenmeyi başararak taraftarları uzun zaman sonra sevindirmeyi başardı. Haftayı 3 puanla kapatan Başakşehir ise koltuğunu korumaya devam etti. Peki, Fenerbahçe ligde kaç puan? İşte güncel Süper Lig puan durumu...

28 Ocak 2019 22:21

Süper Lig’de 19. hafta sona erdi. Ligin zirvesini ve alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşmalarda Başakşehir Kasımpaşayı 2-0 yenerken, Fenerbahçe evinde Yeni Malatyaspor’u 3-2 yendi. Bu sezon istediği sonuçları almayı başaramayan Fenerbahçe galibiyet hasretine Yeni Malatyaspor maçı ile sona erdirdi. Başakşehir zirve takibini sürdüren Kasımpaşa’yı 1-0 yenerek liderliğini devam ettirdi. Günün bir diğer maçında ise Alanyaspor Ankaragücü’nü 2-0 yenerek çıkışını sürdürdü. İşte maç sonuçları ve Süper Lig güncel puan durumu…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG 19. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Beşiktaş 1 – 1 Erzurumspor

Kayserispor 1 – 1 Bursaspor

Göztepe 0 – 1 Galatasaray

Çaykur Rizespor 3 – 1 Akhisarspor

Konyaspor 2 – 0 Antalyaspor

Sivasspor 1 – 1 Trabzonspor

Başakşehir 2 – 0 Kasımpaşa

Ankaragücü 0 – 2 Alanyaspor

Fenerbahçe 3 – 2 Yeni Malatyaspor

Süper Lig 20. hafta programı

Fenerbahçe – Göztepe

Yeni Malatyaspor – Kayserispor

Kasımpaşa – Sivasspor

Trabzonspor – Ankaragücü

Alanyaspor – Galatasaray

Erzurumspor – Çaykur Rizespor

Akhisarspor – Başakşehir

Antalyaspor – Beşiktaş

Bursaspor – Konyaspor

Son güncelleme 23:35 | 28 Ocak 2019
puan durumu süper lig
GÜNÜN MAÇLARI
Fenerbahçe
Yarın - 20:30
-
Göztepe S.K.
Yeni Malatyaspor
02/02/2019 - 13:30
-
Kayserispor
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
19 12 41
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
19 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
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