Süper Lig puan durumu | Fenerbahçe uzun aradan sonra galibiyetle tanıştı!

Süper Lig’de 19. hafta sona erdi. Ligin zirvesini ve alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşmalarda Başakşehir Kasımpaşayı 2-0 yenerken, Fenerbahçe evinde Yeni Malatyaspor’u 3-2 yendi. Bu sezon istediği sonuçları almayı başaramayan Fenerbahçe galibiyet hasretine Yeni Malatyaspor maçı ile sona erdirdi. Başakşehir zirve takibini sürdüren Kasımpaşa’yı 1-0 yenerek liderliğini devam ettirdi. Günün bir diğer maçında ise Alanyaspor Ankaragücü’nü 2-0 yenerek çıkışını sürdürdü. İşte maç sonuçları ve Süper Lig güncel puan durumu…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG 19. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Beşiktaş 1 – 1 Erzurumspor

Kayserispor 1 – 1 Bursaspor

Göztepe 0 – 1 Galatasaray

Çaykur Rizespor 3 – 1 Akhisarspor

Konyaspor 2 – 0 Antalyaspor

Sivasspor 1 – 1 Trabzonspor

Başakşehir 2 – 0 Kasımpaşa

Ankaragücü 0 – 2 Alanyaspor

Fenerbahçe 3 – 2 Yeni Malatyaspor

Süper Lig 20. hafta programı

Fenerbahçe – Göztepe

Yeni Malatyaspor – Kayserispor

Kasımpaşa – Sivasspor

Trabzonspor – Ankaragücü

Alanyaspor – Galatasaray

Erzurumspor – Çaykur Rizespor

Akhisarspor – Başakşehir

Antalyaspor – Beşiktaş

Bursaspor – Konyaspor