Süper Lig puan durumu | Fenerbahçe uzun aradan sonra galibiyetle tanıştı!

Süper Lig’de 19. hafta sona erdi. Ligin zirvesini ve alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşmalarda Başakşehir Kasımpaşayı 2-0 yenerken, Fenerbahçe evinde Yeni Malatyaspor’u 3-2 yendi. Bu sezon istediği sonuçları almayı başaramayan Fenerbahçe galibiyet hasretine Yeni Malatyaspor maçı ile sona erdirdi. Başakşehir zirve takibini sürdüren Kasımpaşa’yı 1-0 yenerek liderliğini devam ettirdi. Günün bir diğer maçında ise Alanyaspor Ankaragücü’nü 2-0 yenerek çıkışını sürdürdü. İşte maç sonuçları ve Süper Lig güncel puan durumu…
SÜPER LİG 19. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Beşiktaş 1 – 1 Erzurumspor
Kayserispor 1 – 1 Bursaspor
Göztepe 0 – 1 Galatasaray
Çaykur Rizespor 3 – 1 Akhisarspor
Konyaspor 2 – 0 Antalyaspor
Sivasspor 1 – 1 Trabzonspor
Başakşehir 2 – 0 Kasımpaşa
Ankaragücü 0 – 2 Alanyaspor
Fenerbahçe 3 – 2 Yeni Malatyaspor
Süper Lig 20. hafta programı
Fenerbahçe – Göztepe
Yeni Malatyaspor – Kayserispor
Kasımpaşa – Sivasspor
Trabzonspor – Ankaragücü
Alanyaspor – Galatasaray
Erzurumspor – Çaykur Rizespor
Akhisarspor – Başakşehir
Antalyaspor – Beşiktaş
Bursaspor – Konyaspor