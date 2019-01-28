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Son şampiyon Ogier zaferle başladı
Diğer Sporlar

Son şampiyon Ogier zaferle başladı

Dünya Ralli Şampiyonası’nda yeni sezonun ilk galibiyetini Red Bull sporcusu Sebastien Ogier elde etti. Monte Carlo’da geçilen 323,83 kilometre sonunda Fransız pilot yeni sezona birincilikle başladı.

28 Ocak 2019 13:48

Motor sporlarının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nın 2019 sezonu Monte Carlo Rallisi ile başladı. 323,83 kilometrelik toplam uzunluğa sahip 16 etaplık yarışı 3 saat 21 dakika 15.9 saniyede tamamlayan Red Bull sporcusu Sebastien Ogier rakiplerini geride bırakarak zafere ulaştı. Böylece Fransız pilot üst üste 6'ncı kez Monte Carlo'da birincilik yaşamış oldu. İkinci sırayı 2.2 saniye geriden gelen Thierry Neuville alırken Ott Tanak ise Ogier'in 2 dakika 15.2 saniye gerisinde üçüncü sırayı aldı.

Sezona iyi başlayan Fransız pilot Sebastien Ogier, sezon boyunca bu rallinin en fazla kazanmak istediği ralli olduğunu belirterek, “Dolayısıyla zafere eriştiğim için çok mutluyum. Ama bizim için kolay bir yarış olmadı. Buna rağmen son altı yılda 3 farklı araçla birinci oldum. Sanırım bu hiç fena değil” şeklinde konuştu.

Son güncelleme 13:48 | 28 Ocak 2019
Dünya Ralli Şampiyonası ogier
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