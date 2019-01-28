SON DAKİKA | Ali Koç maç sonu bombaladı: ‘Yayıncı kuruluşa sesleniyorum…’

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig’in 19. haftasında oynadıkları ve 3-2 kazandıkları Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyetle rahat bir nefes aldıklarını belirten Ali Koç, basında çıkan iddialarla ilgili olarak “Görüyorum ki işler kötü gidince hem içeriden hem dışarıdan farklı yerlere çekmeye çalışan odaklarla beraberiz. Divan Kurulu’nda bu konularla ilgili açıklama yapacağım” dedi.

Öte yandan yayıncı kuruluşun özet görüntülerine dikkat çeken Koç, “Yayıncı kuruluştan 3 buçuk dakikalık özet görüntüleri seçerken itinalı davranmalarını rica ediyorum. Biliyorum 90 dakikalık maçın 3 buçuk dakikalık özeti kolay değil. Ama sizin seçtiğiniz görüntüler kamuoyunu etkiliyor. Burada lütfen dikkat edin. Çünkü bizim dikkatimizi çekmeye başladı.” ifadelerini kullandı.

İşte Ali Koç’un açıklamaları;

“ELEŞTİRİ OLABİLİR AMA HER ŞEYİN DE BİR SINIRI VAR”

“Bir türlü istediğimiz sonuçları elde edemiyorduk şanssızlığımızı kırdığımızı düşünüyorduk. Aksi takdirde mutlu olacak çok da fazla bir şey yok. Ama biz inanıyoruz ki bu galibiyetle beraber seri yakalayacağız. Önümüzdeki maçlardan 10-12 puan almak çok önemli. Bugün yerden yere vuruluyoruz. Çok yakışıksız haberlere, köşe yazılarına maruz kalıyoruz. Olabilir, saygı duyuyorum. Biz en çok kendi kanalımızda eleştiriliyoruz. Ama her şeyin de bir sınırı olduğunu düşünüyorum.”

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“TARAFTARIMIZDAN ALLAH RAZI OLSUN”

“Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Fenerbahçe tarihinin en kötü sezonu yaşanırken bizi yalnız bırakmadılar. Zaman zaman kızsalar da bütüne baktığımızda hep yanımızda oldular. Onlara ne kadar teşekkür etsem azdır. Kolay değil. Her taraftar, her camia bunu başaramaz. Allah onlardan razı olsun. En çok üzüldüğümüz konu taraftarın çektiği çileydi. Deplasmanlara otobüslere binip gidip saatlerce yolculuk, saatlerce tribünde kalıp mutsuz bir skorla dönmenin ne demek olduğunu yaşayan bilir.”

“ARTIK BİR YERDE YETER DEMEMİZ LAZIM”

“Biz yönetime geldiğimizden beri beğenirsiniz beğenmezsiniz bir yaklaşımımız oldu. Sevgide saygıda kusura etmemek için elimziden geleni yaptık. Zaman zaman bu zafiyet olarak görüldü. Bu görüşümüzün mevcut koşullara aykırı olsa da, bazı odaklar çok farklı yerlere çekti. Biz bu şekilde yaptığımız işlerde örnek olmaya çalışıyoruz. Ama görüyorum ki işler kötü gidince hem içeriden hem dışarıdan farklı yerlere çekmeye çalışan odaklarla beraberiz. Biz bu yola çıktığımızda her türlü riski göğüslemeyi göz önünde bulundurarak çıktı. Bunlar hedefimizden saptırmayacak. Artık bir yerde de yeter dememiz lazım.”

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“SONUNA KADAR BURADAYIM”

“Bunlarla ilgili Divan Kurulu’nda konuşacağım. Biz buradayız. Bir yere gitmeyiz. Ne yazılırsa yazılsın, ne çizilirse çizilsin. Biz bu yoldan sapmayacağız. Sonuna kadar buradayım. Camia arkamda olduığu müddetçe her şeyi göğüsleyebilirim. Haddinden fazla saldırılar yapılıyor. Bu bizi sadece güçlendirir. Yüksek Divan Kurulu’nda bu konulara değineceğim.”

“YAYINCI KURULUŞTAN RİCA EDİYORUM”

“Maçı hakkımızla kazandığımızı düşünüyorum. Yayıncı kuruluşa sesleniyorum. 3 buçuk dakikalık özet görüntüleri seçerken itinalı davranmalarını rica ediyorum. Galatasaray derbisinde bazı hakem kararları haftalarca tartışıldı. Kararlar nasıl tartışılyor? Yayıncı kuruluş ne verirse diğer kanallar onu tartışıyor. Orada iki tane tartışmalı karar vardı. Biri taç atışı, diğeri yediğimiz golde hakemin autu korner vermesi. Bu görüntülerin taç tarafı verildi, ama auta giden ve korner verilen pozisyon verilmedi.”

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“BUGÜN ENTERESAN KARARLAR VARDI”

“Bursa maçına gelirsek Skrtel’a yapılan bir hareket vardı. O da verilmedi. Skrtel’ın kafasına gelen çakmak, taş o da verilmedi. Bu akşam ne verilir bilmiyorum ama yayıncı kuruluş adil bir şekilde yapmalı bunu. Biliyorum 90 dakikalık maçın 3,5 dakikalık özeti kolay değil ama sizin seçtiğiniz görüntüler kamuoyunu etkiliyor. Burada lütfen dikkat edin. Çünkü bizim dikkatimizi çekmeye başladı. Bugün enteresan kararlar vardı. Mehmet Ekici’ye yapılan, bize göre net penaltı, Hasan Ali’ye verilen sarı kart var. Bunun gibi ince ince ufak noktalarda katılmadığımız pozisyonlar vardı. Bunu da inşallah doğru şekilde özetlenir ve kamuoyu bunları görür. Sizlere teşekkür etmek istiyorum. Yüksek Divan Kurulu’nu izlemenizi istiyorum. Hepinize iyi haftalar diliyorum”