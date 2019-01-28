Mustafa Cengiz’den transfer açıklaması ve Göksel Gümüşdağ’a sert yanıt! ‘Hanım benimle konuşmuyor’

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunurken transfer konusundaki eleştirilere yanıt verdi.

Mali konularda usulsüzlük yapıldığı iddialarına yanıt veren Cengiz, “3 ayda bir borçsuzluk belgesi alıyoruz. Biriken mali sorunlar var. Diğer kulüplere göre oranla en iyi durumda olan takım biziz. Duygun Yarsuvat bilançolarda sahtekarlık yaptığmızı iddia etmiş. Bizi hem UEFA, hem de bağımsız bir denetleme şirketi tarafından denetleniyoruz. Kulübümüz yapılan denetlemeler sonucu UEFA’dan geçerlilik belgesi almıştır” ifadelerini kullandı.

“HANIM BENİMLE KONUŞMUYOR”

Transfer konusunda gecikme yaşadıklarını kabul eden Cengiz, “Hanım benimle transfer yapmadınız diye konuşmuyor” derken “Transferde hiç ummadığınız şeyler karşınıza çıkıyor. Onları burada ifade edemem karşı taraftaki insanlara saygısızlık olur” şeklinde konuştu.

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GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ’A SERT YANIT: ‘HERKES EDEBİNE GÖRE DAVRANIR’

Öte yandan Göksel Gümüşdağ’ın Galatasaray’a göndermede bulunduğu açıklamasına isim vermeden yanıt veren Cengiz, “Bizim camia edeplidir. Rakip takımlara transfer yaparken laf atmaz. Biz edepli insanlarız. Herkes edebine göre davranır” yorumunda bulundu.

Mustafa Cengiz daha önce yaptığı bir açıklamasında “Karşımıza profesyonel dünyanın umulmadık bariyerleri çıkıyor” demiş, Göksel Gümüşdağ ise verdiği bir röportajda “Kulüplerin karşılıklı gizlilik anlaşmaları, etik kurallarına dikkat ettiğimiz için zannediyorum onun için bizim önümüze bariyerler kurulmuyor, bizi tercih ediyorlar” diyerek göndermede bulunmuştu.

Son olarak transfer çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Cengiz, “İnşallah camiamıza ve taraftarlara olası en iyi, en uygun mali şartlarla, hiç kimse bize baskıyla, tehditle, küfürle, fiziki tehditle Galatasaray’ın parasını sokağa attıramaz.” dedi.

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