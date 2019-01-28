Moussa Sow Türkiye’ye geri döndü! Transfer video ile duyuruldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, bir dönem Fenerbahçe’de de forma giymiş olan 33 yaşındaki Moussa Sow’u bedelsiz olarak renklerine bağladı. Gazişehir Gaziantep, transferi sosyal medya hesabından bir video ile duyururken “Hele bakın kim gelmiş!” şarkısına yer verdi.

İşte Gazişehir Gaziantep’in resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım:

HELE BAKIN KİM GELMİŞ! pic.twitter.com/CF7txGEjUk — Gazişehir FK (@GazisehirFK) 28 Ocak 2019

Süper Lig’de 2012 yılında transfer olduğu Fenerbahçe’de taraftarların sevgilisi olan Moussa Sow, 2015 yılında Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Ahli’ye transfer olmuştu. Moussa Sow, 2016-2017 sezonunda Fenerbahçe’ye bir kez daha kiralık olarak dönmüştü. Senegalli forvet, 2017-2018 sezonunun devre arasında ise Bursaspor’a kiralık olarak gelmişti.

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Moussa Sow, Fenerbahçe forması ile çıktığı 185 maçta 75 gole imza atarken, 32 de asist yapmıştı. Moussa Sow, yarım sezon oynadığı Bursaspor’da 12 maçta 4 gol kaydetmişti.

İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Gazişehir Gaziantep, anlaşmaya vardığı Moussa Sow ve Erhan Çelenk ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu, Sow ve Çelenk’i basın mensuplarına tanıttı. Daha sonra iki oyuncu kendilerini 1,5 yıllığına kırmızı-siyahlı takıma bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Başkan Konukoğlu, törende yaptığı konuşmada, transferlerin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Sow transferi için yaklaşık 1,5 aydır uğraş verildiğini ifade eden Konukoğlu, “Çok şükür bugünlere ulaştık. Sow’un futbolculuk kalitesine, insanlığına hiç bir şekilde tereddütümüz yok. Kendisini aramızda görmekten mutluyuz” dedi.

Konukoğlu, sezon sonunda el birliğiyle üst lige çıkmayı arzuladıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

“Bir üst lige çıkmanın heyecanını bu sezon yaşayacağız. Sow ile 1,5 yıllık bir sözleşme imzaladık ancak ‘gönül bağı’ ile de bağlandık. Sow’u inşallah futbol yaşantısından sonra da aramızda görmek isteriz. Hem Gaziantep hem de Türk futbolunda gençlerimize örnek olacağını düşünüyoruz. İnşallah hep birlikte başarılar yaşayacağız.”

SOW: YENİ BİR SAYFA AÇIYORUM

Moussa Sow ise Gaziantep’te olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Transferin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür eden 33 yaşındaki Senegalli forvet, şu değerlendirmede bulundu:

“Ben Türkiye’yi ve futbolu çok seviyorum. Gaziantep’e ve böyle bir kulübe gelerek yeni bir sayfa açıyorum. Kulübün yapısı ve şampiyonluk hedefi beni etkiledi. Ben de şampiyonlukları seven birisiyim. O yüzden burada şampiyonluk yaşamaya geldim. 1. Lig’e transferimi insanlar sorguluyor. Şunu bilsinler, burada çok güzel projeler var. Bu projelere inandığım için teklifi kabul ettim.”