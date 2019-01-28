Millwall-Everton maçı öncesi çıkan kavgada korkunç darbe! ‘Yüzüme bakamıyorum’

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere’de Millwall ve Everton arasında oynanan FA Cup mücadelesi öncesinde iki takım taraftarları sokakları savaş alanına çevirdi.

Holiganlarıyla ünlü Millwall kulübünün taraftarları ile Surrey Quays istasyonunda buluşan Everton taraftarları, kabalık grup tarafından tartaklanırken Jay Burns isimli bir Everton fanatiği suratına aldığı ustura darbesiyle ağır şekilde yaralandı.

“AYNADA YÜZÜME BAKAMIYORUM”

Suratının sağ bölümünün tamamı derin bir kesik yarasıyla kaplanan Burns, Facebook hesabından son halinin fotoğrafını paylaştı.

Kendisine destek mesajı atan herkese teşekkür eden Burns, “Beni arayıp soran herkese teşekkür ediyorum. Everton ve Liverpool taraftarları mesaj yağmuruna tuttu. Yüzüm kesik nedeniyle harap halde. Aynada yüzüme bakamıyorum” ifadelerini kullandı.