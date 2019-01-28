Mehmet Demirkol, Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçında yaşanan ilginç pozisyonu değerlendirdi

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe, konuğu Evkur Yeni Malatyaspor’u 3-2’lik skorla mağlup ederken yayıncı kuruluşta müsabakayı yorumlayan Mehmet Demirkol, maçın 20. dakikasında yaşanan ilginç pozisyonu da değerlendirdi.

Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı sonrası Ersun Yanal`dan galibiyet ve Victor Moses değerlendirmesi İlgili Haberi Oku

Guilherme’nin sakatlık nedeniyle oyunun durmasını talep etmesi ve ardından oyuna devam etmeye çalışması Fenerbahçeli oyuncuların tepkisine yol açtı. Yaşanan gerginlik üzerine Mehmet Demirkol, Brezilyalı futbolcuyu eleştirirken “Aynı hareketi Premier League’de yapsan bundan sonra gittiğin bütün statlarda yuhlanırsın” ifadelerini kullandı.

Victor Moses`ten Fenerbahçe taraftarına övgü! `Resmen inanamadım` İlgili Haberi Oku

Aynı zamanda maçı da değerlendiren Mehmet Demirkol, “Fenerbahçe, geçen haftadan bu haftaya başka bir takım. İç sahasında da bu olmuyordu. Son dakikada gol olsa çok ağır sonuçları olabilirdi. Mehmet Ekici'nin kaçırdığı penaltı ve Volkan'ın kariyeri açısından olumsuz konuşulabilirdi” dedi ve ekledi: “Benzia, Fenerbahçe kariyerindeki ilk isabetli şutunu attı. Ceza sahasına hiç girmedi. Yanında Benzia varken Ekici'nin bu performansı ayrıca önemli. Benzia yerine başka bir orta sahası olsa işi daha kolay halledebilirdi. Erol Bulut, ilk yarı Skrtel'in yokluğundan iyi faydalandı. Sadık'ın iki kritik dokunuşu vardı. Hava topları, Malatyaspor için madendi.”

Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçında ortalık karıştı! Üstüne yürüdüler... Fenerbahçe ve Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması gergin bir ortamda oynanırken ilk yarının 20. dakikasında Guilherme'nin sakatlık nedeniyle oyunun durmasını talep etmesi ve ardından oyuna devam etmeye çalışması Fenerbahçeli oyuncuların tepkisine yol açtı İlgili Haberi Oku

Victor Moses’ı da değerlendiren Demirkol, “Orta sahadan gerekli pasları alırsa ve doğru organizasyon olursa Moses katkı sağlayacak gibi duruyor. Rakip takım savunmalarını da rahatsız eder” dedi. Demirkol, sarı-lacivertlilerin sertliğe ihtiyaç duyduğunu da belirtti ve “Fenerbahçe'nin stoperde bir sertliğe ihtiyacı var ama karttan uzak bir sertlik. Fenerbahçe ve ligden düşenlerin durumuna bakıldığında, %45 ile düşme riskleri vardı. Şimdi bu galibiyetle %25'e düştü. Yaptığın iş ve uyguladığın metot sonuç alıyorsa özgüven duyarsın” dedi.