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MAÇ SONUCU | Ankaragücü 0-2 Alanyaspor
Futbol

MAÇ SONUCU | Ankaragücü 0-2 Alanyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Alanyaspor, zorlu Ankara deplasmanında Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti.

28 Ocak 2019 22:11

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Ankaragücü’nü Djalma Campos ve Papiss Sicsse’nin attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın 6. dakikasında Akdeniz ekibinde Djalma Campos (pen.), Alanyaspor adına 1-0’lık üstünlüğü sağlayan isim oldu.

55. dakikada Alanyaspor’da Papiss Cisse, Ankaragücü ağlarını sarsarak durumu 2-0’a getirdi. Bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.

Öte yandan Ankaragücü, Eryaman Stadyumu’nda çıktığı ilk karşılaşmadan mağlup ayrılmış oldu.

Bu sonuçla Alanyaspor, puanını 24’e çıkartarak ligede 10. sıraya yükselmiş oldu. Ankaragücü ise 20 puanla 15. sırada yer aldı.

Alanyaspor, Süper Lig’in 20. haftasında evinde Galatasaray’ı ağırlayacak. Ankaragücü ise deplasmanda Trabzonspor’a konuk olacak.

28 Ocak 2019 MAÇ SONUCU | Başakşehir 2-0 Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig 19. haftasının kapanış mücadeleleri ligin zirvesinde muhteşem bir heyecana sahne oldu.Lider Medipol Başaşehir'in sahadında Kasımpaşa'yı ağırladığı maçta yıldız ismi Edin Viça ve Eljero Elia'nın attığı goller ile sahadan 2-0 galip ayrılan taraf oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:11 | 28 Ocak 2019
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