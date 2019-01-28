ÖZET İZLE: Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maç özeti! Fener galibiyete 3 golle uçtu…

Süper Lig’in 19. haftasında Kadıköy’de karşı karşıya gelen Fenerbahçe Evkur Yeni Malatyaspor maçı 3-2 sona erdi. Mehmet Ekici’nin 2 golle ön plana çıktığı maçta uzun aradan sonra Fenerbahçe 3 puanı 3 golle kazandı. Maçta gol perdesini henüz karşılaşmanın 2. dakikasında Mehmet Ekici açtı. Maçta ilk gol, sol kanattan Ayew ortaladı, Isla’nın bıraktığı topa gerilerden gelen Mehmet Ekici gelişine vurdu ve golünü attı. Yeni Malatyaspor 28. dakikada eşitliği yakaladı. Aleksic’in kullandığı köşe vuruşunda Mina arka direkte çok iyi yükseldi ve topu direk dibinden ağlara yolladı. Golün şokunu üstünden erken atan Fenerbahçe 31. dakikada Mehmet Ekici ile 2-1 öne geçmeyi başardı. İkinci yarıya hızlı başlayan Yeni Malatya 49. dakikada Donald durumu 2-2’ye taşımayı başardı. Karşılaşmanın 61. dakikasında Sağ kanattan içeri sokulan Dirar, Erkan Kaş’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mehmet Ekici penaltı vuruşundan yaralanamadı. Karşılaşmanın son anlarında ise Fenerbahçe aradığı golü buldu. 86. dakikada sağ kanattan Valbuena’nın kullandığı köşe vuruşunda Sadık’ın kafa vuruşunu Farnolle çeldi. Dönen topu arka direkte Mehmet Topal kafayla ağlara yolladı ve durumu 3-2 yapmayı başardı. İşte Fenerbahçe Yeni Malatyaspor özet…

FENERBAHÇE YENİ MALATYASPOR ÖZET

FENERBAHÇE YENİ MALATYA İLK 11

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Benzia, Mehmet Ekici, Dirar, Ayew, Soldado

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Robin Yalçın, Erkan, Donald, Murat Yıldırım, Guilherme, Aleksic, Adem, Ömer

COMOLLİ'YE PANKARTLI TEPKİ

Fenerbahçe sahasında Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk ederken maç öncesinde taraftarların Sportif Direktör Damien Comolli’ye tepkisi vardı.

Sezon başında Fenerbahçe’de göreve getirilen Fransız futbol adamı, yaptığı transferler nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oluyordu.

Sarı lacivertli taraftarlar Yeni Malatyaspor maçı öncesinde “Go home Damien” (Evine dön Damien) yazılı pankart açarak tepkilerini dile getirdi.

Öte yandan maç öncesinde yapılan tezahüratlarla futbolculara da tepki gösterildi.

FENERBAHÇE YENİ MALATYASPOR MAÇINDA ORTALIK KARIŞTI

Fenerbahçe ve Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması gergin bir ortamda oynanırken ilk yarının 20. dakikasında Guilherme'nin sakatlık nedeniyle oyunun durmasını talep etmesi ve ardından oyuna devam etmeye çalışması Fenerbahçeli oyuncuların tepkisine yol açtı.

Karşılaşmanın 20. dakikasında takım arkadaşının Fenerbahçe ceza sahası içinde sakatlık nedeniyle yattığını işaret eden Guilherme, top ayağındayken oyunun durması yönünde işarette bulundu.

Fenerbahçeli futbolcular da bir an için oyunun durduğunu zannedince Guilherme topla hareketlenerek ceza sahası içine girmeye çalıştı ancak son anda Fenerbahçe savunması tarafından engellendi. Guilherme bu hareketi sonrasında Fenerbahçeli futbolcuların büyük tepkisiyle karşılaştı. Saha içi bir anda karışırken Roberto Soldado ve Mauricio Isla Guilherme'nin üzerine yürüdü.

İki takım oyuncuları arasında yaşanan gerilim kısa sürede sona ererken Guilherme ve Soldado sarı kartla cezalandırıldı.

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SADIK ÇİFTPINAR GALİBİYETİ DEĞERLENDİRDİFenerbahçe forması giyen Sadık Çiftpınar, Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Sadık Çiftpınar maç sonunda yaptığı açıklamada ilk olarak ”Takımın üzerinde kara bulutlar dolanıyordu. Bursa'da da galibiyete çok yakındık. Sahaya yine inanarak çıktık ve çok iyi başladık. İki tane duran toptan gereksiz gol yedik. Hafta içi bunlara çalışacağız. Ne olursa olsun kazanmak önemliydi” dedi.

Sezonun kalanı için hedeflerini dile getiren Sadık Çiftpınar ‘‘Yeni Malatyaspor için de önemli maçtı, Türkiye'nin en büyük takımına karşı deplasmanda oynamak çok zor. Onlara da başarılar diliyorum. İkinci yarıda artık hiç mağlubiyet almadan sezonu en iyi yerde bitirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.