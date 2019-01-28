Katar AFC Asya Kupası’nda Irak’ı geçti, gözyaşlarını tutamayan foto muhabir maça damga vurdu

Birleşk Arap Emirlikleri’nin ev sahipliği yaptığı AFC Asya Kupası’nda sona yaklaşılırken 22 Ocak’ta oynanan Katar-Irak maçından paylaşılan bir detay sosyal medyada gündeme damga vurdu. Katar, Bassam Hisham Al-Rawi’nin 62. dakikada attığı şık frikik golüyle Irak’ı 1-0 mağlup edip çeyrek finale yükseldi ancak gecenin karesinin aktörü Iraklı foto muhabir Mohammed al-Azzawi oldu.

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Irak Futbol Federasyonu için turnuvada görev yapan Al-Azzawi, ülkesinin turnuva dışında kaldığı o anlarda gözyaşlarına hakim olamadı. Gözyaşlarına rağmen objektifin arkasındaki görevini sürdüren Al-Azzawi’nin yaşadığı duygusal anlar, turnuvanın resmi hesabından da paylaşıldı.

Irak’ı 1-0’lık skorla saf dışı bırakan Katar, çeyrek finalde Güney Kore’yi de aynı skorla geçti.

Katar, 29 Ocak’ta yarı finalde ev sahibi Birleşik Arap Emirlikleri ile finale çıkmak için mücadele verecek. Diğer yarı final maçında ise İran ile Japonya 28 Ocak’ta kozlarını paylaşacak. Final maçı ise 1 Şubat’ta oynanacak.

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