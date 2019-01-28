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Juventus’un bileği bükülmüyor
İtalya Serie A

Juventus’un bileği bükülmüyor

Deplasmanda Lazio ile karşılaşan Juventus, geriye düştüğü maçı kazanarak namağlup unvanını sürdürdü.

28 Ocak 2019 08:35

İtalya 1. Futbol Ligi’nin (Serie A) 21. haftasında lider Juventus deplasmanda Lazio’yu 2-1 yendi.

Karşılaşmada ev sahibi ekip 59. dakikada Juventus’un Türk asıllı Alman vatandaşı futbolcusu Emre Can’ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Siyah beyazlılar 74. dakikada Joao Cancelo ile skora eşitliği getirirken, galibiyet golü 88. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan Cristiano Ronaldo’dan geldi.

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Zorlu karşılaşmada geriden gelerek sahadan galip ayrılmayı başaran Juventus puanını 59’a çıkardı. Serie A’da namağlup tek takım olarak liderliğini sürdüren Juventus, en yakın takipçisi Napoli ile arasındaki puan farkını 11 yaptı.

Son güncelleme 08:35 | 28 Ocak 2019
italya juventus lazio
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