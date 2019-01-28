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Galatasaray’dan yönetim ile Fatih Terim arasında kriz olduğu iddialarına fotoğraflı yanıt
Galatasaray

Galatasaray’dan yönetim ile Fatih Terim arasında kriz olduğu iddialarına fotoğraflı yanıt

Galatasaray'da Ozan Kabak'ın satılması, Serdar Aziz'in gönderilmemesi ve forvet transferinin bir türlü gerçekleşmemesi nedeniyle Fatih Terim ile yönetim arasında kriz olduğu iddialarına karşılık sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabından bir paylaşım geldi. Fotoğrafta dikkat çekici bir detay da sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

28 Ocak 2019 07:55

Spor Toto Süper Lig’de Göztepe maçının ardından Fatih Terim’in basın toplantısında söyledikleri çok konuşuldu. Fatih Terim ile yönetim arasında Ozan Kabak’ın Stuttgart’a gönderilmesi, kadfro dışı bırakılan Serdar Aziz’in takımdan gönderilmemesi ve forvet transferinin gerçekleşmemesi nedeniyle kriz olduğu iddiaları Galatasaray taraftarlarını endişelendirdi.

Ancak Galatasaray Kulübü’nün resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, kriz iddiaların karşılık yönetim ve teknik heyetin birlikte çalıştığı vurgusu yapıldı. Paylaşımda, transfer çalışmaları esnasında çekilen bir fotoğraf ile birlikte “Başkanımız, yöneticilerimiz, teknik heyetimiz!.. Galatasaray için, zamana sığmayan çalışmalar…” notuna yer verildi. Fotoğrafta en dikkat çeken detay ise arkada bulunan tahtada ne yazdığı oldu. Yansıyan ışık nedeniyle net okunmayan tahtada yer alan isimlerin transfer listesindeki futbolcular olduğu izlenimi verdi. Sosyal medya kullanıcıları, paylaşımın altına yaptıkları yorumlarda, isim öğrenebilmek için tahtayı okuma çabasına giriştiklerini belirttiler.

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İşte Galatasaray’ın resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım:

Son güncelleme 07:55 | 28 Ocak 2019
fatih terim galatasaray
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