Galatasaray’dan yönetim ile Fatih Terim arasında kriz olduğu iddialarına fotoğraflı yanıt

Spor Toto Süper Lig’de Göztepe maçının ardından Fatih Terim’in basın toplantısında söyledikleri çok konuşuldu. Fatih Terim ile yönetim arasında Ozan Kabak’ın Stuttgart’a gönderilmesi, kadfro dışı bırakılan Serdar Aziz’in takımdan gönderilmemesi ve forvet transferinin gerçekleşmemesi nedeniyle kriz olduğu iddiaları Galatasaray taraftarlarını endişelendirdi.

Ancak Galatasaray Kulübü’nün resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, kriz iddiaların karşılık yönetim ve teknik heyetin birlikte çalıştığı vurgusu yapıldı. Paylaşımda, transfer çalışmaları esnasında çekilen bir fotoğraf ile birlikte “Başkanımız, yöneticilerimiz, teknik heyetimiz!.. Galatasaray için, zamana sığmayan çalışmalar…” notuna yer verildi. Fotoğrafta en dikkat çeken detay ise arkada bulunan tahtada ne yazdığı oldu. Yansıyan ışık nedeniyle net okunmayan tahtada yer alan isimlerin transfer listesindeki futbolcular olduğu izlenimi verdi. Sosyal medya kullanıcıları, paylaşımın altına yaptıkları yorumlarda, isim öğrenebilmek için tahtayı okuma çabasına giriştiklerini belirttiler.

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İşte Galatasaray’ın resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım: