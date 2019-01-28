SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: ABD’den Türkiye’ye Venezuela uyarısı: Harekete geçeriz
Fenerbahçe’den Leroy Fer hamlesi! İşte flaş transfer iddiası!
Fenerbahçe

Fenerbahçe’den Leroy Fer hamlesi! İşte flaş transfer iddiası!

Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Orta sahanın merkezine bir takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, İtalyan basınında yer alan iddiaya göre Swansea City forması gereken Hollandalı oyuncu Leroy Fer'i kadrosuna katmak istiyor.

28 Ocak 2019 19:26

Spor Toto Süper Lig’de zor günler geçiren ve ateş hattından kurtulmak adına transfer çalışmalarını da sürdüren Fenerbahçe’nin Swansea City’de forma giyen Hollandalı orta saha oyuncusu Leroy Fer’i kadrosuna katacağı İtalyan basını tarafından iddia edildi.

Sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan 29 yaşındaki oyuncu, Championship’te mücadele eden siyah-beyazlıların en kritik oyuncularından biri konumunda. Ayrıca takımın kaptanı da olan Fer’i renklerine bağlamak için Fenerbahçe’nin ısrarlı çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

LEROY FER KİMDİR?

Leroy Fer, 1990 yılında Hollanda’nın Zoetermeer şehrinde dünyaya geldi. Orta saha mevkiinde oynayan Leroy Fer futbola Feyenoord altyapısında başladı. Daha sonra Feyenoord A takımına kadar yükselen Fer, Norwich, Twente, QPR ve Swansea City formaları giydi.

Bu sezon Swansea City ile 24 karşılaşmada forma giyen Hollandalı oyuncu 1 gol, 4 asist ile oynadı.

28 Ocak 2019 Fenerbahçe Evkur Yeni Malatyaspor maçı canlı izle (İşte 11`ler) Fenerbahçe Evkur Yeni Malatyaspor maçı ile Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta heyecanı sona eriyor. Merakla beklenen karşılaşmada iki ekip de üç puan elde etmenin peşinde. Ev sahibi Fenerbahçe ateş hattından çıkmak isterken Yeni Malatyaspor ise ikincilik ortağı konumunu korumanın peşinde. Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı canlı yayın anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da… Ayrıca Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı canlı izleme bağlantısı da haberimizin içerisinde yer alıyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:26 | 28 Ocak 2019
Fenerbahçe leroy fer spor toto süper lig
GÜNÜN MAÇLARI
Fenerbahçe
Yarın - 20:30
-
Göztepe S.K.
Yeni Malatyaspor
02/02/2019 - 13:30
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
19 12 41
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
19 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
TÜMÜNÜ GÖR