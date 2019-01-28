Fenerbahçe’den Leroy Fer hamlesi! İşte flaş transfer iddiası!

Spor Toto Süper Lig’de zor günler geçiren ve ateş hattından kurtulmak adına transfer çalışmalarını da sürdüren Fenerbahçe’nin Swansea City’de forma giyen Hollandalı orta saha oyuncusu Leroy Fer’i kadrosuna katacağı İtalyan basını tarafından iddia edildi.

Sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan 29 yaşındaki oyuncu, Championship’te mücadele eden siyah-beyazlıların en kritik oyuncularından biri konumunda. Ayrıca takımın kaptanı da olan Fer’i renklerine bağlamak için Fenerbahçe’nin ısrarlı çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

LEROY FER KİMDİR?

Leroy Fer, 1990 yılında Hollanda’nın Zoetermeer şehrinde dünyaya geldi. Orta saha mevkiinde oynayan Leroy Fer futbola Feyenoord altyapısında başladı. Daha sonra Feyenoord A takımına kadar yükselen Fer, Norwich, Twente, QPR ve Swansea City formaları giydi.

Bu sezon Swansea City ile 24 karşılaşmada forma giyen Hollandalı oyuncu 1 gol, 4 asist ile oynadı.

Fenerbahçe Evkur Yeni Malatyaspor maçı canlı izle (İşte 11`ler) Fenerbahçe Evkur Yeni Malatyaspor maçı ile Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta heyecanı sona eriyor. Merakla beklenen karşılaşmada iki ekip de üç puan elde etmenin peşinde. Ev sahibi Fenerbahçe ateş hattından çıkmak isterken Yeni Malatyaspor ise ikincilik ortağı konumunu korumanın peşinde. Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı canlı yayın anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da… Ayrıca Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı canlı izleme bağlantısı da haberimizin içerisinde yer alıyor. İlgili Haberi Oku