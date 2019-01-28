Fenerbahçe’den Diego Reyes kararı! İşte yeni takımı…

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı savunma oyuncus Diego Reyes’i, İspanya ekibi Leganes’e kiraladı.

Teknik direktör Phillip Cocu döneminde Fenerbahçe’ye transfer olan 26 yaşındaki Meksikalı stoper, sarı lacivertlilerde beklenileni veremedi.

Konuyla ilgili sarı lacivertlilerin resmi sitesinden şu açıklama yapıldı;

“Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu Diego Reyes'in kiralık olarak transferi konusunda La Liga ekiplerinden Club Deportivo Leganes ile anlaşma sağlamıştır. Oyuncumuz Diego Reyes bu sezon sonuna kadar Club Deportivo Leganes takımı için mücadele edecektir. Futbolcumuz Diego Reyes’e başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Süper Lig’de sadece 8 maçta forma giyen Reyes, Avrupa Ligi’nde 4, Türkiye Kupası’nda ise 2 karşılaşmada forma giydi.

Reyes’in Fenerbahçe ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunurken tecrübeli stoperin durumuna sezon sonuna karar verileceği öğrenildi.

Leganes kulübü La Liga’da 16. sırada küme düşme hattının hemen üzerinde bulunuyor.

ERSUN YANAL MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMIŞTI

Yeni Malatyaspor maçı öncesinde yayıncı kuruluşa açıklama yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Reyes’le birlikte Islam Slimani’nin de ayrılmasının muhtemel olduğunu belirtti ve “21 kişilik kadromuz var. Her iki oyuncunun da (Slimani ve Reyes) görüştükleri kulüpler var. Diego Reyes sanırım bugün görüşmelerini bitirdi” ifadelerini kullanarak transferin sonuçlandığını söyledi. Leganes’in 6 aylığına Reyes’i kiraladığı ve oyuncunun maaşını da ödeyeceği öğrenildi.

Fenerbahçe son dakika transfer haberleri: Leroy Fer ve Nicolas Castillo için görüşüyor! Fenerbahçe, Slimani'den istediği verimi alamasının ardından gözünü transfer çalışmalara döndürdü. Transfer listesinde birçok isim bulunan Fenerbahçe'de ise Leroy Fer ve Castillo ön plana çıkıyor. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... İlgili Haberi Oku