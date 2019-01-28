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Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı sonrası Ersun Yanal’dan galibiyet ve Victor Moses değerlendirmesi
Fenerbahçe

Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı sonrası Ersun Yanal’dan galibiyet ve Victor Moses değerlendirmesi

Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı sonrası Ersun Yanal galibiyeti değerlendirdi. Yanal, "Kazanmamayı alkışkanlık haline getiren bir takım konumundan kazanmayı alışkanlık haline getirirsek her şey çok farklı olur" dedi. Yanal ayrıca Slimani ile ilgili ise "Fenerbahçe'yle olan ilişkisi zayıflamıştır" ifadelerini kullandı.

28 Ocak 2019 22:54

Spor Toto Süper Lig’de 19. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, konuğu Evkur Yeni Malatyaspor’u 3-2’lik skorla mağlup ederken Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü Ersun Yanal, maçı değerlendirdi. Yanal, “Bir süreç yakalamak zorundayız. Bu da Fenerbahçe’ye yakışan bir hedef olmalı. Bugün sadece ilki başladı. Kazanmamayı alkışkanlık haline getiren bir takım konumundan kazanmayı alışkanlık haline getirirsek her şey çok farklı olur” dedi.

‘Slimani’nin Fenerbahçe ile ilişkisi zayıflamıştı…’

Yanal ayrıca Islam Slimani ile ilgili de yorum yaparken “Slimani'nin Fenerbahçe ile ilişkisi zayıflamıştır. Transfer görüşmeleri yapması için izin verdik. Kendisi şu an Türkiye'de. En az zararla bu planlamayı gerçekleştirmek istiyoruz” diye konuştu.

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Oyuna ikinci yarıda dahil olan yeni transfer Victor Moses hakkında da konuşan Yanal “Victor Moses henüz bizimle bir antrenman yaptı, katkıları olacak. Fenerbahçe’nin hedefleri sadece şampiyonluk değil çok daha büyük. Bugünkü hedef ise sadece kazanmak değil hak ederek kazanmaktı” ifadelerini kullandı. 28 Ocak 2019 Rıdvan Dilmen`den Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçı değerlendirmesi İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:54 | 28 Ocak 2019
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