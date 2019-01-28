İlk 11’ler belli oldu! Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı ile 19. hafta sona eriyor. Yanal ile çıktığı 6 resmi maçta sadece 1 kez kazanabilen Fenerbahçe Yeni Malatya karşısında kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Geride kalan 18 haftada 32 puan toplayan ve 3. sırada bulunan Yeni Malatyaspor Fenerbahçe’yi yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Fenerbahçe Yeni Malatyaspor ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

FENERBAHÇE YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Yeni Malatyaspor bu akşam saat 20:00’da başlayacak. Mücadele beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE YENİ MALATYASPOR İLK 11

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Neustadter, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Benzia, Mehmet Ekici, Dirar, Ayew, Soldado

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Robin Yalçın, Erkan, Donald, Murat Yıldırım, Guilherme, Aleksic, Adem, Ömer Şişmanoğlu

FENERBAHÇE SON 13 MAÇTA 1 GALİBİYET ALDI

Süper Lig'deki son 13 maçının sadece birini kazanabilen Fenerbahçe bu müsabakalardan 8 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Kanarya, son 6 maçta ise galip gelemedi. Sarı-lacivertliler bu maçta da puan kaybederse, 2003'te yaşadığı 9 maçlık galibiyet hasreti rekorunu kırarak 10 maça çıkarmış olacak.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe'de Michael Frey, Harun Tekin, Erten Ersu, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin, sakatlıkları nedeniyle Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek. Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile yapılan rövanş karşılaşmasında kırmızı kart gören Martin Skrtel de cezası sebebiyle yarınki mücadelede görev yapamayacak. Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Mauricio Isla ve Yassine Benzia, Evkur Yeni Malatyaspor maçında kart görmeleri durumunda ligin 20. haftasında Göztepe ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

YENİ MALATYASPOR İSTANBUL FOBİSİNİ YENMEK İSTİYOR

Spor Toto Süper Lig'de iyi bir çıkış yakalayan ve 18 haftalık süreçte 32 puan toplayan E.Yeni Malatyaspor, ligin 19. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı- kırmızılılar, ligde zor günler geçiren rakibi karşısında 3 puan alarak hem ligdeki çıkışını sürdürmek hem de İstanbul'daki galip gelememe şansızlığını ortadan kaldırmak istiyor.

Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren E.Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz sezondan bu yana deplasmanda İstanbul ekiplerine karşı galibiyet alamadı. Sarı-kırmızılılar, 2017-2018 sezonunda deplasmanda İstanbul ekiplerine karşı oynadığı 5 karşılaşmayı da kaybetti. Malatyaspor bu maçlarda Kasımpaşa'ya 3-2, Fenerbahçe'ye 3-1, Medipol Başakşehir'e 1-0, Beşiktaş'a 3-1, Galatasaray'a ise 2-0 yenildi.

E.Yeni Malatyaspor bu sezon ise İstanbul deplasmanında şu ana kadar 2 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, ligin beşinci haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olurken, ligin yedinci haftasında ise Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

YENİ MALATYASPOR’DA SAKATLAR İYİLEŞTİ

Malatya temsilcisinde sakatlıkları geçen Adem Büyük, Mustafa Akbaş ve Guilherme, teknik direktör Erol Bulut’un şans vermesi halinde Fenerbahçe maçında forma giyebilecek.