Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçında Damien Comolli’ye pankartlı tepki!

Spor Toto Süper Lig 19. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk ederken maç öncesinde taraftarların Sportif Direktör Damien Comolli’ye tepkisi vardı.
Sezon başında Fenerbahçe’de göreve getirilen Fransız futbol adamı, yaptığı transferler nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oluyordu.
Sarı lacivertli taraftarlar Yeni Malatyaspor maçı öncesinde “Go home Damien” (Evine dön Damien) yazılı pankart açarak tepkilerini dile getirdi.
Öte yandan maç öncesinde yapılan tezahüratlarla futbolculara da tepki gösterildi.