SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Venezuela'da muhalefetle iktidar aynı anda sokağa inecek
Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçında Damien Comolli’ye pankartlı tepki!
Fenerbahçe

Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçında Damien Comolli’ye pankartlı tepki!

Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de taraftarların Sportif Direktör Damien Comolli'ye tepkisi vardı. Maç öncesi tribünde "Go home Damien" (Evine dön Damien) pankartı açıldı.

28 Ocak 2019 20:26

Spor Toto Süper Lig 19. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk ederken maç öncesinde taraftarların Sportif Direktör Damien Comolli’ye tepkisi vardı.

Sezon başında Fenerbahçe’de göreve getirilen Fransız futbol adamı, yaptığı transferler nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oluyordu.

Sarı lacivertli taraftarlar Yeni Malatyaspor maçı öncesinde “Go home Damien” (Evine dön Damien) yazılı pankart açarak tepkilerini dile getirdi.

Öte yandan maç öncesinde yapılan tezahüratlarla futbolculara da tepki gösterildi.

28 Ocak 2019 Yeni Malatyasporlu yöneticiler Fenerbahçe maçını soyunma odasında izledi! Yeni Malatyaspor Kulübü Genel Sekreteri Burak Çakır, sarı-lacivertli kulüp yetkililerinin, güvenliği sağlayamayacaklarını belirterek kendisine ve bazı yöneticilere tribünde yer göstermediğini ifade etti İlgili Haberi Oku

28 Ocak 2019 Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçında ortalık karıştı! Üstüne yürüdüler... Fenerbahçe ve Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması gergin bir ortamda oynanırken ilk yarının 20. dakikasında Guilherme'nin sakatlık nedeniyle oyunun durmasını talep etmesi ve ardından oyuna devam etmeye çalışması Fenerbahçeli oyuncuların tepkisine yol açtı İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:09 | 28 Ocak 2019
Damien Comolli Fenerbahçe
GÜNÜN MAÇLARI
Fenerbahçe
Yarın - 20:30
-
Göztepe S.K.
Yeni Malatyaspor
02/02/2019 - 13:30
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
19 12 41
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
19 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
TÜMÜNÜ GÖR