Fenerbahçe son dakika transfer haberleri: Leroy Fer ve Nicolas Castillo için görüşüyor!

Transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala çalışamalarına hız veren Fenerbahçe’de hucüm hattı için Leroy Fer ve Nicolas Castillo ile görüşülüyor. Slimani yerine bir golcü transferi gerçekleştirmek isteyen Fenerbahçe Nicolas Castillo’yu Slimani yerine takıma katmak isterken, orta saha için ise Leroy Fer görüşmesi yapıyor. Peki transferde son dakika gelişmeleri neler…

LEROY FER İSMİ GÜNDEME GELDİ

Sky Sport İtalya muhabiri Gianluca Di Marzio, Fenerbahçe’nin Swansea City’de forma giyen Leroy Fer’i nabız yokladığını yazdı.

İtalyan gazeteci, Swansea’nin takım kaptanı olan 29 yaşındaki futbolcuyu bırakmak istemediğini ancak Fenerbahçe’nin yıldız ismi kadrosuna katmak konusunda ısrarcı olduğunu ve transferi bitirmeye çok yakın olduğunu ifade etti.

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Fer’in kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Hollandalı, sol kanat pozisyonunda da görev yapabiliyor.

SLİMANİ GİDİYOR, CASTİLLO GELİYOR

Fenerbahçe’de transferin son günlerinde hareketlilik yaşanıyor. Sarı lacivertli takımda golcü takviyesi için gündeme gelen son isim Nicolas Castillo oldu. Benfica forması giyen Şilili futboclu için Mauricio Isla’nın menajeri devreye girdi. Sarı lacivertliler, 25 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe Haberleri: Nicolas Castillo, Fenerbahçe’e transfer olacak mı?

Fenerbahçe, Benfica forması giyen Nicolas Castillo’yu kiralamak için girşimlerde bulunuyor. Sarı lacivertli kulübe bu transferde Isla’nın menajeri yardımcı oluyor. Şilili futbolcunun menajeri Ale Santisteban aynı zamanda Nicolas Castillo’nun da menajerliğini yapıyor. Fenerbahçe’nin transferi bitirebilme adına Santisteban’ı devreye soktuğu öğrenildi.