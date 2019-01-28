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Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor maçının ‘VAR’ hakemi açıklandı!
Yeni Malatyaspor

Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor maçının ‘VAR’ hakemi açıklandı!

Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe'nin bu akşam sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı mücadelenin VAR hakemi Bülent Yıldırım oldu.

28 Ocak 2019 15:58

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe, bu akşam evinde E.Y. Malatyaspor ile karşılaşacak.

Saat 20.00’de başlayacak mücadelede Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yapacak.

Ülker Stadı’nda oynanacak müsabakanın Video Yardımcı Hakem’i (VAR) ise Bülent Yıldırım oldu. Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak Koray Gençlerler yer alacak.

Fenerbahçe-E.Y. Malatyaspor maçının VAR’ı Bülent Yıldırım, Galatasaray’ın deplasmanda Göztepe’yi 1-0 mağlup ettiği mücadeleyi yönetmişti.

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Son güncelleme 15:58 | 28 Ocak 2019
Bülent Yıldırım Evkur Yeni Malatyaspor Fenerbahçe
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