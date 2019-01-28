MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 3-2 Evkur Yeni Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta iki kritik karşılaşma ile kapandı. Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı konuk ederken Fenerbahçe ise Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Hem zirveyi hem de alt sıraları yakından ilgilendiren önemli maçta Kanarya sahadan 3-2’lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Evkur Yeni Malatyaspor 32 puanla 3. sırada kalırken ev sahibi Fenerbahçe 20 puanla haftayı 14. sırada kapattı. Fenerbahçe 6 maç sonra ilk kez kazanırken ligin flaş ekibi Evkur Yeni Malatyaspor ise 5 maç aradan sonra bir maçtan puansız ayrıldı.

Ersun Yanal yönetiminde ilk lig galibiyetini elde eden Fenerbahçe’de goller 2 ve 31’de Mehmet Ekici’den ve 86’da Mehmet Topal’dan geldi. Aynı zamanda 64’te bir de penaltı vuruşundan faydalanamayan Ekici, kariyerinin ilk hat-trick’ini gerçekleştiremedi. Konuk ekibin gollerini ise 28’de Arturo Mina ve 45+4’te Mitchell Donald kaydetti.

Yeni Malatyasporlu yöneticiler Fenerbahçe maçını soyunma odasında izledi! Yeni Malatyaspor Kulübü Genel Sekreteri Burak Çakır, sarı-lacivertli kulüp yetkililerinin, güvenliği sağlayamayacaklarını belirterek kendisine ve bazı yöneticilere tribünde yer göstermediğini ifade etti İlgili Haberi Oku

Michael Frey, Harun Tekin, Erten Ersu, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin sakatlıkları, Martin Skrtel ise kırmızı kart cezası nedeniyle Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giyemedi. Konuk ekip Yeni Malatyaspor’da ise Mustafa Akbaş sakatlığı nedeniyle görev yapamadı. Yeni transfer Victor Moses ise 66’da ıslıklar arasında oyundan çıkan Yassine Benzia’nın yerine sahadaki yerini aldı.

Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçında ortalık karıştı! Üstüne yürüdüler... Fenerbahçe ve Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması gergin bir ortamda oynanırken ilk yarının 20. dakikasında Guilherme'nin sakatlık nedeniyle oyunun durmasını talep etmesi ve ardından oyuna devam etmeye çalışması Fenerbahçeli oyuncuların tepkisine yol açtı İlgili Haberi Oku

SLIMANI AÇIKLAMASI!

Ev sahibinde tartışılan golcü Islam Slimani, maç kadrosunda yer almadı. Cezayirli’nin takımdan ayrılacağı iddiası gündemdeydi. Ersun Yanal maç öncesi verdiği demeçte Diego Reyes ve Islam Slimani’nin transfer görüşmelerini sürdürdüğünü ifade etti.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN FUTBOLCULARA TEPKİ

Sarı lacivertli taraftarlar karşılaşma öncesi ısınmaya çıkan Fenerbahçeli futbolculara tepki gösterdi. Sahaya ilk olarak çıkan kaptan Volkan Demirel’i alkışlayan sarı lacivertli taraftarlar, ilk 11’de yer alan futbolcuların sahaya çıkmasıyla birlikte tepki göstermeye başladı. Islıkla başlayan tepkilerde ‘O forma kutsaldır nasip olmaz herkese’, ‘Efsane Lefter’in kemikleri sızlıyor’ ve ‘Yeter artık sabrımız kalmadı’ şeklinde tempo tutuldu.

Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçında Damien Comolli`ye pankartlı tepki! İlgili Haberi Oku

‘GO HOME DAMIEN’ PANKARTI

Sarı lacivertli taraftarlar karşılaşma öncesinde sportif direktör Damien Comolli’ye de tepkide bulundu. Mücadele öncesinde Maraton Üst Tribünü’nde ‘Go Home Damien’ yazılı pankart açıldı. Pankart kısa süre sonrasında tribünden kaldırıldı.

Maç öncesi Evkur Yeni Malatyaspor’un sosyal medyada yaptığı ilk 11 paylaşımında Fenerbahçe’den kiralanan ve yedek kulübesinde yer alan Barış Alıcı’nın fotoğrafına yer verilmesi dikkat çekti.

FENERBAHÇE EVKUR YENİ MALATYASPOR MAÇI 11’LER

STAT: Ülker Stadyumu

SAAT: 20.00

HAKEM: Ali Palabıyık

YAYIN: Bein Sports 1

FENERBAHÇE YENİ MALATYASPOR CANLI İZLE (beIN Sports üyeliği gerektirir)

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Benzia, Mehmet Ekici, Dirar, Ayew, Soldado

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Robin Yalçın, Erkan, Donald, Murat Yıldırım, Guilherme, Aleksic, Adem, Ömer

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor maçının `VAR` hakemi açıklandı! Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe'nin bu akşam sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı mücadelenin VAR hakemi Bülent Yıldırım oldu. İlgili Haberi Oku