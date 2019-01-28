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Fatih Terim, Remy’i istemedi
Galatasaray

Fatih Terim, Remy’i istemedi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, santrfor pozisyonu için yönetimin anlaşmaya vardığı ve sarı kırmızılı formayı giymeye hazır hale getirdiği Loic Remy'i reddetti.

28 Ocak 2019 22:03

Sezon başından bu yana santrfor transferi konusunda girişimlerde bulunan ve ara transfer döneminin bitmesine 3 gün kala arayışlarını sürdüren Galatasaray’da yönetimin Alan’dan sonraki ilk hedef olarak gördüğü Loic Remy’e Fatih Terim’den ret geldi.

Menajerler aracılığıyla Remy ve kulübü ile görüşen ve görüşmeler sonucunda anlaşmaya varan Galatasaray yönetimi, deneyimli teknik adamdan olumsuz yanıt aldı. Dün sarı kırmızılı yönetim ile toplantıda bir araya gelen Terim’in 32 yaşındaki futbolcuyu, “Eski gücü yok, bize katkı vermez” diyerek reddettiği öğrenildi.

Sarı kırmızılı yöneticiler, Terim’in Remy’i istememesi üzerine deneyimli çalıştırıcının listesinde yer alan santrfor adayları ile görüşmeye devam ediyor.

28 Ocak 2019 Mustafa Cengiz`den transfer açıklaması ve Göksel Gümüşdağ`a sert yanıt! `Hanım benimle konuşmuyor` Divan Kurulu toplantısında konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, transfer konusunda açıklamalarda bulunurken Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın 'bariyer' göndermesine sert bir yanıt verdi. Ayrıca Cengiz'in 'Transfer yapmadık diye hanım benimle konuşmuyor' demesi salonda gülüşmelere neden oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:03 | 28 Ocak 2019
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