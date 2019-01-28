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Deplasman dönüşü takım otobüsüne saldırı! Kaya parçaları attılar!
Alt Ligler

Deplasman dönüşü takım otobüsüne saldırı! Kaya parçaları attılar!

Aliağa Futbol ile oynadığı maçın ardından geri dönen Bornova Yeşilovaspor kafilesini taşıyan otobüse saldırı oldu. Arabanın kontrolünü bir an kaybeden otobüs şoförü, soğukkanlı davranarak Bornova Yeşilovaspor kafilesini ölümden döndürdü.

28 Ocak 2019 12:10

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9’uncu Grup’ta oynanan Aliağa Futbol-Bornova Yeşilovaspor maçı sonrası dönüşe geçen Yeşilova kafilesi ölümden döndü.

Dikili’de oynanıp 1-1 berabere biten karşılaşmanın ardından Şakran yolunda hareket halinde olan otobüse kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından kaya parçaları atıldı. Yaklaşık 90 kilometre hızla giden otobüsün şoför camı dahil neredeyse tüm camlarının kırıldığı açıklandı. Bir anda saldırıya uğrayan kafile büyük panik yaşadı. Otobüs şoförünün isabet eden kaya parçalarının ardından hakimiyeti bir an için kaybettiği ve arabanın sendelediği ifade edildi. Şoförün soğukkanlı davranmasıyla otobüs sağ salim yaklaşık 1 kilometre sonra durabildi. Yeşilovasporlu futbolcular, teknik ekip ve idarecilerin olduğu otobüs derhal jandarma karakoluna sığındı.

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Genel Kaptan Alphan Acarbay otobüste 37 kişinin olduğunu söyledi. “Ölümden döndük” diyen Acarbay, “Şakran yolunda ilerlediğimiz sırada organize olan bir grup tarafından saldırıya uğradık. Koca kaya parçaları otobüsümüze atıldı. Araç az daha yoldan çıkıyordu. İnanılmaz panik yaşadık. Şoförümüzün dikkati ve soğukkanlılığı hayatımızı kurtardı. Seyir halindeki araca yapılan bu saldırı neticesinde hepimiz ölebilir ya da ağır yaralanabilirdik. Jandarma karakolunda durduk, aşağı inince gözlerimize inanamadık. Otobüsteki camların neredeyse hepsi kırılmıştı. Jandarma soruşturma başlattı. Canımıza kast edenlerin bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz. Biz futbol oynamaya geldik, hayatımızı kaybediyorduk” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 13:55 | 28 Ocak 2019
aliağa futbol Bornova Yeşilovaspor
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