SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Oğlumun helal parasını çaldılar
Conor McGregor rezil oldu! 20 milyon 800 bin liralık yatını tanıtırken efsanenin ismini yanlış yazdı
Diğer Sporlar

Conor McGregor rezil oldu! 20 milyon 800 bin liralık yatını tanıtırken efsanenin ismini yanlış yazdı

İrlandalı karma dövüş sporcusu Conor McGregor, yeni yatını tanıtırken büyük bir gafa imza attı. 3 milyon pound (20 milyon 800 bin TL) ödeyerek aldığı yeni yatını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşan Conor McGregor'ın, efsane boksör Muhammed Ali'nin ismini yanlış yazması alay konusu edilmesine neden oldu.

28 Ocak 2019 09:22

SKOR DIŞ HABERLER Son olarak geçtiğimiz kasım ayında Khabib Nurmagomedov ile maça çıkan ve karşılaşmadan mağlup ayrılan karma dövüş sporcusu Conor McGregor, yeni yatını Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı. Yeni yatı için 3 milyon pound (20 milyon 800 bin TL) harcayan Conor McGregor, hazırladığı broşürde efsane boksör Muhammed Ali’nin bir sözüne de yer verdi. Ancak Conor McGregor’ın, Muhammed Ali’nin ismini yanlış yazdığı gözlerden kaçmadı.

27 Aralık 2018 2018`in en çok kazanan sporcuları belli oldu Namağlup kariyeri boyunca yaptığı önemli unvan maçlarından yüksek kazançlar elde eden ABD'li boksör Mayweather'ın geliri, 2018 yılında 1,07 milyar dolara ulaştı İlgili Haberi Oku

Yatı için özel bir broşür hazırlayan Conor McGregor, ilk sayfada yatın kendisine özel yapıldığını vurguladı. Fotoğraflarla süslediği broşürde, yatın özelliklerini anlatan Conor McGregor, büyük bir gafa imza attı. Broşürün ilerleyen sayfalarında Muhammed Ali’nin “Risk almak için yeteri kadar cesur olmayan bir kimse, hayatta hiçbir şey başaramayacaktır” şeklindeki sözünü de ekledi. Ancak, Conor McGregor’ın, Muhammed Ali’nin ismini yanlış yazması, sosyal medyada dalga konusu yapılmasına neden oldu.

28 Ocak 2019 Katar AFC Asya Kupası`nda Irak`ı geçti, gözyaşlarını tutamayan foto muhabir maça damga vurdu AFC Asya Kupası'nda Irak ile karşılaşan Katar, rakibini 1-0 yenerek çeyrek finalde de Güney Kore'yi de eleyerek yarı finale yükseldi. Irak ile Katar arasında 22 Ocak'ta oynanan karşılaşmayı görüntüleyen foto muhabiri Mohammed al-Azzawi, maçın önüne geçti. İlgili Haberi Oku

İngilizce Muhammad Ali olarak yazılan efsane boksörü Mohammad Ali şeklinde yazan Conor McGregor, takipçilerinin alayla karışık eleştirilerine maruz kaldı.

Son güncelleme 09:22 | 28 Ocak 2019
Conor McGregor Muhammed Ali
GÜNÜN MAÇLARI
Fenerbahçe
Yarın - 20:30
-
Göztepe S.K.
Yeni Malatyaspor
02/02/2019 - 13:30
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
19 12 41
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
19 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
TÜMÜNÜ GÖR