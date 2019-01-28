Conor McGregor rezil oldu! 20 milyon 800 bin liralık yatını tanıtırken efsanenin ismini yanlış yazdı

SKOR DIŞ HABERLER Son olarak geçtiğimiz kasım ayında Khabib Nurmagomedov ile maça çıkan ve karşılaşmadan mağlup ayrılan karma dövüş sporcusu Conor McGregor, yeni yatını Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı. Yeni yatı için 3 milyon pound (20 milyon 800 bin TL) harcayan Conor McGregor, hazırladığı broşürde efsane boksör Muhammed Ali’nin bir sözüne de yer verdi. Ancak Conor McGregor’ın, Muhammed Ali’nin ismini yanlış yazdığı gözlerden kaçmadı.

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Yatı için özel bir broşür hazırlayan Conor McGregor, ilk sayfada yatın kendisine özel yapıldığını vurguladı. Fotoğraflarla süslediği broşürde, yatın özelliklerini anlatan Conor McGregor, büyük bir gafa imza attı. Broşürün ilerleyen sayfalarında Muhammed Ali’nin “Risk almak için yeteri kadar cesur olmayan bir kimse, hayatta hiçbir şey başaramayacaktır” şeklindeki sözünü de ekledi. Ancak, Conor McGregor’ın, Muhammed Ali’nin ismini yanlış yazması, sosyal medyada dalga konusu yapılmasına neden oldu.

Katar AFC Asya Kupası`nda Irak`ı geçti, gözyaşlarını tutamayan foto muhabir maça damga vurdu AFC Asya Kupası'nda Irak ile karşılaşan Katar, rakibini 1-0 yenerek çeyrek finalde de Güney Kore'yi de eleyerek yarı finale yükseldi. Irak ile Katar arasında 22 Ocak'ta oynanan karşılaşmayı görüntüleyen foto muhabiri Mohammed al-Azzawi, maçın önüne geçti. İlgili Haberi Oku

İngilizce Muhammad Ali olarak yazılan efsane boksörü Mohammad Ali şeklinde yazan Conor McGregor, takipçilerinin alayla karışık eleştirilerine maruz kaldı.