Fenerbahçe Yeni Malatyaspor canlı izle | CANLI YAYIN: Maçta penaltı kaçtı…

Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe Yeni Malatyaspor Kadıköy’de karşı karşıya geliyor. Tribünlerin dolduğu maçta taraftarının desteğini alan Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı 2-2 devam ediyor. Kritik karşılaşma golle başladı. Henüz 2. dakikada Mehmet Ekici Fenerbahçe’yi öne geçiren golü attı. Sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Ayew ortaladı, Isla’nın bıraktığı topa gerilerden gelen Mehmet Ekici gelişine vurdu ve topu köşeden ağlara yolladı. Karşılaşmanın ilk bölümlerdi daha baskılı oynayan taraf olan Fenerbahçe’ye karşı Yeni Malatyaspor rakip yarı alana geçemiyor. Yeni Malatyaspor ise 28. dakikada Mina ile eşitliği yakaladı. Aleksic’in kullandığı köşe vuruşunda Mina arka direkte çok iyi yükseldi ve topu direk dibinden ağlara yolladı. Fenerbahçe’nin gole cevabı ise gecikmedi. Mehmet Ekici mükemmel vurdu. Serbest vuruşta ayağının içiyle topu nefis çeviren Mehmet, Farnolle’ü ikinci kez avladı ve durumu 2-1’e taşımayı başardı. Karşılaşmanın son dakikalarında, 49. dakikada Mitchell Glenn Donald durumu 2-2’ye taşıdı. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Fenerbahçe Yeni Malatyaspor canlı yayın ve canlı izle bağlantısı haberimizin içerisinde yer alıyor.

FENERBAHÇE YENİ MALATYASPOR CANLI İZLE

FENERBAHÇE YENİ MALATYA İLK 11

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Benzia, Mehmet Ekici, Dirar, Ayew, Soldado

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Robin Yalçın, Erkan, Donald, Murat Yıldırım, Guilherme, Aleksic, Adem, Ömer

COMOLLİ’YE PANKARTLI TEPKİ

Fenerbahçe sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk ederken maç öncesinde taraftarların Sportif Direktör Damien Comolli'ye tepkisi vardı.

Sezon başında Fenerbahçe'de göreve getirilen Fransız futbol adamı, yaptığı transferler nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oluyordu.

Sarı lacivertli taraftarlar Yeni Malatyaspor maçı öncesinde “Go home Damien” (Evine dön Damien) yazılı pankart açarak tepkilerini dile getirdi.

Öte yandan maç öncesinde yapılan tezahüratlarla futbolculara da tepki gösterildi.

FENERBAHÇE YENİ MALATYASPOR MAÇINDA ORTALIK KARIŞTI

Fenerbahçe ve Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması gergin bir ortamda oynanırken ilk yarının 20. dakikasında Guilherme’nin sakatlık nedeniyle oyunun durmasını talep etmesi ve ardından oyuna devam etmeye çalışması Fenerbahçeli oyuncuların tepkisine yol açtı.

Karşılaşmanın 20. dakikasında takım arkadaşının Fenerbahçe ceza sahası içinde sakatlık nedeniyle yattığını işaret eden Guilherme, top ayağındayken oyunun durması yönünde işarette bulundu.

Fenerbahçeli futbolcular da bir an için oyunun durduğunu zannedince Guilherme topla hareketlenerek ceza sahası içine girmeye çalıştı ancak son anda Fenerbahçe savunması tarafından engellendi. Guilherme bu hareketi sonrasında Fenerbahçeli futbolcuların büyük tepkisiyle karşılaştı. Saha içi bir anda karışırken Roberto Soldado ve Mauricio Isla Guilherme’nin üzerine yürüdü.

İki takım oyuncuları arasında yaşanan gerilim kısa sürede sona ererken Guilherme ve Soldado sarı kartla cezalandırıldı.