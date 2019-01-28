CANLI YAYIN: Başakşehir Kasımapaşa maçı canlı izle! İki İstanbul ekibi karşı karşıya…

Haftanın en kritik maçları arasında yer alan Başakşehir Kasımpaşa maçı başladı. Son yıllarda gösterdikleri çıkış ile taraftarlarını mutlu eden iki ekip de 3 puan hesapları ile sahaya çıktı. istiyor. Başakşehir son yıllarda yakaladığı istikrarlı yükselişi bu sene de devam ettirerek bu kez şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Başakşehir Kasımpaşa maçını izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde Bein Sports canlı yayını yer alıyor. İşte, Başakşehir Kasımapaşa maçı detayları…

BAŞAKŞEHİR KASIMPAŞA CANLI İZLE

BAŞAKŞEHİR KASIMPAŞA İLK 11

Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, Emre, İrfan Can, Mossoro, Visca, Arda, Robinho

Kasımpaşa: Ramazan, Ben Youssef, Sadiku, Veigneau, Popov, Pavelka, Tarkan, Hajradinovic, Koita, Trezeguet, Eduok

KASIMPAŞA’DA DİAGNE CEZALI

Ev sahibi Medipol Başakşehir’de sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken Süper Lig’in 2’nci yarısına Çaykur Rizespor yenilgisiyle başlayan Kasımpaşa’da eksik oyuncuların fazla olması teknik ekibi düşündürüyor. Ligin 20 golle gol krallığı yarışında en tepede yer alan Mbaye Diagne, takım kaptanı Veysel Sarı ve kupada kırmızı kart gören Josue Sa, Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek. Ayrıca lacivert beyazlılarda sakatlığı devam eden Abdul Rahman Khalili’de bu maçta görev alamayacak.

KASIMPAŞA DÜŞÜŞE GEÇTİ

Ligin ilk yarısına çok iyi bir başlangıç yapan Kasımpaşa Süper Lig’in son 5 karşılaşmasında sadece 1 kez kazanabildi ve 3 mağlubiyet, 1 de beraberlik aldı. Ziraat Kupası son 16 Turu’nda Aytemiz Alanyaspor’u eleyerek kupada çeyrek finale çıkıp moral bulan Kasımpaşa, ligin ilk yarısında oynanan mücadelede 2-1 mağlup ettiği rakibini deplasmanda da yenmek istiyor.

Süper Lig’in lideri Başakşehir ise Kasımpaşa mağlubiyetinden sonra çıktığı son 16 lig mücadelesinden 10 galibiyetle ayrılırken 5 de beraberlik yaşadı.