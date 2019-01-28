Bravo Cedi Osman! Galibiyetin mimarlarından oldu

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Chicago Bulls maçında 17 sayı ve 8 ribaunt üretti. Ligin son sırasındaki Cleveland Cavaliers, konuk olduğu Chicago Bulls’u 104-101 yenerek 6 karşılaşma sonra galibiyetle tanıştı. Cavaliers’ta Cedi Osman 17 sayı, 8 ribaunt, 2 asist, 2 top çalma, Jordan Clarkson 18 sayı, 7 ribaunt, 6 asist ve Alec Burks 18 sayı, 8 ribauntla oynadı.

Bulls’ta Lauri Markkanen 21 sayı, 15 ribaunt, Zach LaVine de 17 sayı, 12 ribauntla “double double” yaptı.

Katar AFC Asya Kupası`nda Irak`ı geçti, gözyaşlarını tutamayan foto muhabir maça damga vurdu AFC Asya Kupası'nda Irak ile karşılaşan Katar, rakibini 1-0 yenerek çeyrek finalde de Güney Kore'yi de eleyerek yarı finale yükseldi. Irak ile Katar arasında 22 Ocak'ta oynanan karşılaşmayı görüntüleyen foto muhabiri Mohammed al-Azzawi, maçın önüne geçti. İlgili Haberi Oku

DONCIC’İN GAYRETİ YETMEDİ

Doğu Konferansı’nda zirve mücadelesi veren Toronto Raptors, deplasmanda oynadığı Dallas Mavericks maçını 123-120 kazandı. Raptors’ı galibiyete, 33 sayı, 10 ribauntla “double double”a imza atan Kawhi Leonard ve 19 sayı, 9 asist, 5 ribaunt üreten Kyle Lowry taşıdı.

Mavericks’in 19 yaşındaki Sloven basketbolcusu Luka Doncic’in 35 sayı, 12 ribaunt, 10 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi. Doncic, NBA tarihinde 20 yaşına basmadan 30 sayılık “triple double” yapan ilk oyuncu oldu.

Almanya Stuttgart formasıyla ilk maçına çıkan Ozan Kabak`ı konuşuyor Stuttgart'ın Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Ozan Kabak, Bundesliga'da ilk maçına Bayern Münih karşısında çıktı. Ozan Kabak'ın performansı, Almanya basınında geniş yer buldu. İlgili Haberi Oku

SONUÇLAR

Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 101-104

Los Angeles Clippers-Sacramento Kings: 122-108

Oklahoma City Thunder-Milwaukee Bucks: 118-112

Dallas Mavericks-Toronto Raptors: 120-123

Houston Rockets-Orlando Magic: 103-98

Minnesota Timberwolves-Utah Jazz: 111-125

San Antonio Spurs-Washington Wizards: 132-119

New York Knicks-Miami Heat: 97-106

Los Angeles Lakers-Phoenix Suns: 116-102