Beşiktaş’ta Ricardo Quaresma vedaya hazırlanıyor! İşte flaş iddia ve detaylar…

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş konuğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor’la 1-1 berabere kalarak zirve yarışının uzağında kalırken maçın 87. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Ricardo Quaresma ile Beşiktaş ayrılığa hazırlanıyor.

TRT Spor’un haberine göre Porto’ya dönmek isteyen Q7 ile yönetim arasındaki görüşmelerde sona gelindi. Quaresma’nın Erzurumspor maçında kırmızı görmesinin, Beşiktaş yönetiminin ısrarını kırdığı ifade edilirken tarafların anlaşması için pazarlık masasında 250 bin Euro’luk bir fark kaldı. Millwall-Everton maçı öncesi çıkan kavgada korkunç darbe! `Yüzüme bakamıyorum` İngiltere'de FA Cup'ta oynanan Millwall-Everton karşılaşması öncesinde iki takım taraftarları arasında kavga yaşandı. Bir Everton taraftarı suratına aldığı ustura darbesi sonrasında korkunç şekilde yaralandı. İlgili Haberi Oku Mayıs teklifine ret!

Buna rağmen görüşmeyi yürüten Serdal Adalı’nın “mayısa kadar kal” teklifini reddeden 35 yaşındaki Portekizli yıldız ile ilgili resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Bu sezon ligde 9 asistle asist krallığında zirvede yer alan Quaresma, 24 resmi maçta 3 gol ve 12 asist kaydetti.

2015-2016 sezonunun başında ikinci kez Beşiktaş’a yolu düşen Ricardo Quaresma, ilk gelişine nazaran çok daha istikrarlı bir görüntü çizdi ve üç buçuk sezonda 143 maçta forma giydi. Bu maçlarda 19 gol atan yıldız isim 46 da asiste imza attı. Yıldız isim bu süreçte 12 golle Beşiktaş’ın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu olan Bobo’yu da yakaladı ve rekora ortak oldu. Vagner Love, Türkiye`den 30 bavulla ayrıldı! Beşiktaş'ın sözleşmesini feshettiği Brezilyalı golcü Vagner Love ülkesine döndü. Sporx'in haberine göre 34 yaşındaki golcü 30 bavulla 2,5 yıllık Türkiye macerasına nokta koydu. İlgili Haberi Oku