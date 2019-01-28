Ligin zirvesinde kritik maç! Başakşehir Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?

Başakşehir Kasımpaşa maçı ile 19. hafta heyecanı sürüyor. Bu sezon ligde fırtına gibi esen iki ekibin mücadelesine sahne olacak maçta Kasımpaşa'da en büyük eksik Diagne olarak göze çarparken Başakşehir devre arası yaptığı Serdar Taşçı, Robinho ve Demba ba transferleri ile güçlenerek yoluna devam etmek istiyor. Peki Başakşehir Kasımpaşa saat kaçta hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR KASIMPAŞA SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan Başakşehir Kasımpaşa Süper Lig 19. hafta karşılaşması 28 Ocak 2019 Pazartesi günü saat 20:00'de başlayacak. Bein Sports 2 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek mücadeleden Başakşehir'in galibiyetle ayrılması halinde en yakın rakibi Galatasaray'la arasındaki fark yeniden altıya çıkmış olacak.

BAŞAKŞEHİR KASIMPAŞA MUHTEMEL İLK 11

Başakşehir: Mert, Caiçara, Serdar, Epureanu, Clichy, İrfan, Emre, Visca, Mossoro, Arda, Robinho

Kasımpaşa: Ramazan- Popov, Sadiku, Youssef, Veigneau, Tarkan, Pavelka, Heintz (İlhan), Hajradinovic, Trezeguet, Edouk

KASIMPAŞA’DA DİAGNE’NİN CEZASI SÜRÜYOR

Ev sahibi Medipol Başakşehir’de sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken Süper Lig’in 2’nci yarısına Çaykur Rizespor yenilgisiyle başlayan Kasımpaşa’da eksik oyuncuların fazla olması teknik ekibi düşündürüyor. Ligin 20 golle gol krallığı yarışında en tepede yer alan Mbaye Diagne, takım kaptanı Veysel Sarı ve kupada kırmızı kart gören Josue Sa, Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek. Ayrıca lacivert beyazlılarda sakatlığı devam eden Abdul Rahman Khalili’de bu maçta görev alamayacak.

Türkiye`de bu akşam saat 20:00`da hayat duracak! İşte muhtemel 11`ler ve tüm detaylar... Spor Toto Süper Lig 19. haftasının kapanış mücadeleleri iki büyük karşılaşmaya sahne olacak. Ligin alt sıralarından kurtulmak isteyen Fenerbahçe evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlarken lider Medipol Başaşehir ise zirve takibini sürdürmek isteyen Kasımpaşa'yı konuk edecek. İşte iki kritik maçla ilgili tüm gelişmeler ve muhtemel 11'ler... İlgili Haberi Oku

KASIMPAŞA SON 5 MAÇTA 1 GALİBİYET ALABİLDİ

Ligin ilk yarısına çok iyi bir başlangıç yapan Kasımpaşa Süper Lig’in son 5 karşılaşmasında sadece 1 kez kazanabildi ve 3 mağlubiyet, 1 de beraberlik aldı. Ziraat Kupası son 16 Turu’nda Aytemiz Alanyaspor’u eleyerek kupada çeyrek finale çıkıp moral bulan Kasımpaşa, ligin ilk yarısında oynanan mücadelede 2-1 mağlup ettiği rakibini deplasmanda da yenmek istiyor.

Süper Lig’in lideri Başakşehir ise Kasımpaşa mağlubiyetinden sonra çıktığı son 16 lig mücadelesinden 10 galibiyetle ayrılırken 5 de beraberlik yaşadı.