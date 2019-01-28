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Bale golle geri döndü
İspanya La Liga

Bale golle geri döndü

Real Madrid deplasmanda Espanyol'u mağlup ederken, sakatlıktan kurtulan Gareth Bale, takımının son golünü ağlara bıraktı.

28 Ocak 2019 08:41

İspanya 1. Futbol Ligi’nin (La Liga) 21. haftasında Real Madrid deplasmanda oynadığı maçta Espanyol’u 4-2 yendi. Sakatlığı sona eren Gareth Bale 24 gün sonra Real Madrid’de kadroya girerken, 64. dakikada Vinicius’un yerine oyuna giren Galli futbolcu takımının son golünü attı.

Karşılaşmanın başlarında Karim Benzema (Dk. 4) ve Sergio Ramos (Dk. 15) ile goller bulan Real Madrid, 15 dakika geride kaldığında 2-0’lık üstünlük yakaladı. Ev sahibi takım 25. dakikada Leo Baptistao ile farkı 1’e indirse de Fransız futbolcu Benzema’nın 45. dakikadaki golüyle farkı yine 2’ye çıkaran Real Madrid devreyi 3-1 önde kapattı.

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İkinci yarı Real Madrid 66. dakikada Gareth Bale’in golüyle skoru 4-1’e getirirken, 71. dakikada Raphael Varane’ın rakibine yaptığı faulden direkt kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı. Espanyol’un 81. dakikada Roberto Rosales ile bulduğu gol maçın kaderini değiştirmezken, Real Madrid sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Real Madrid bu sonuçla puanını 39’a yükselterek üçüncülükteki yerini korudu. Espanyol ise 24 puanla 15. sıraya geriledi.

Son güncelleme 08:41 | 28 Ocak 2019
espanyol Gareth Bale ispanya Real Madrid
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