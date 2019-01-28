Almanya Stuttgart formasıyla ilk maçına çıkan Ozan Kabak’ı konuşuyor

SKOR DIŞ HABERLER Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart’ın 11 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray’dan transfer ettiği genç stoper Ozan Kabak, yeni takımıyla ilk maçına çıktı. Bayern Münih’in 4-1 kazandığı mücadelede 90 dakika sahada kalan Ozan Kabak, Alman basını tarafından yakından takip edildi.

Alman basını, Ozan Kabak’ın performansını analiz ederken, genç futbolcunun ilk maçtaki performansı vasat bulundu. Stuttgart’ın yerel gazetelerinden Zeitungsverlag Waiblingen (ZVW), Ozan Kabak değerlendirmesinde “İlk maçında Robert Lewandowski ile başa çıkmak ve uzun mesafelerde yaptığı bu zorlayıcı görevin üstesinden gelmek zorundaydı. İkili mücadelede sert bir oyun tarzı var” ifadelerine yer verildi.

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Bir başka Stuttgart gazetesi Stuttgarter Zeitung, Ozan Kabak’ın üçüncü golde adamını kaçırdığına vurgu yaptı. Gazete, Ozan Kabak’ın performansını “Bundesliga’ya hoş geldin Ozan Kabak! 18 yaşındaki futbolcunun işi Robert Lewandowski ile başa çıkmaktı. Özellikle hava toplarında çoğu mücadeleyi kazandı. Ancak üçüncü golde Leon Goretzka’yı kaçırdı” şeklinde okuyucularını duyurdu.

Bild gazetesi ise Ozan Kabak ile ilgili yorumunda “18 yaşındaki futbolcu uzun süre iyi iş çıkardı” değerlendirmesinde bulundu.