Victor Moses’tan Ersun Yanal’a mesaj!

İrfan YİRMİBEŞ / Fenerbahçe, ligin formda ekibi Yeni Malatyaspor'a bileniyor. Kadroya katılan son isim olan Victor Moses, henüz ilk idmanında futbol sevgisini gösteren bir harekette bulundu.

Teknik Direktör Ersun Yanal'la bir görüşme yapan yıldız futbolcu, kendini fizik açısından hazır hissettiğini ve yarınki maçta oynamak istediğini iletti.

Moses, “Performansımın en üst seviyesine ulaşarak Fenerbahçe'ye büyük katkı vermek istiyorum” şeklinde konuştu.

SKRTEL MESAJI

Ersun Yanal ise oyuncusuna şöyle seslendi: “Senin gibi 1. sınıf bir oyuncu aramızda olacağı için mutluyuz. Tecrüben ve kalitenle Fenerbahçe'ye önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. Bize büyük güç katacaksın. Oyun sisteminde kilit bir isim olacaksın.”

Liverpool'da birlikte oynadığı Skrtel ise Moses'a, “Aramıza hoş geldin. Birlikte Fenerbahçe'yi hak ettiği yere taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

YENİ ANTRENÖR

Moses’ın takımla çalıştığı idmanda dar alanda çift kale maçlar yapıldı. Yanal, eski ekibinden Murat Bel'i bireysel performans antrenörlüğüne getirme kararı aldı. Fatih Yıldız ile yollar ayrılacak.

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