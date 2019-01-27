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Vestel Venus Sultanlar Ligi | Fenerbahçe Opet 0-3 Eczacıbaşı Vitra
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Vestel Venus Sultanlar Ligi | Fenerbahçe Opet 0-3 Eczacıbaşı Vitra

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftası derbi mücadelesine sahne oldu. Eczacıbaşı Vitra, deplasmanda Fenerbahçe Opet'i 25-22, 31-29 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yenerek 15'te 15 yaptı. Fenerbahçe ise 5. yenilgisini aldı.

27 Ocak 2019 21:32

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 15. haftasında merakla beklenen derbi mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet’i 3-0 yendi. Ligde oynadığı 15. maçı da kazanan Eczacıbaşı VitrA liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe Opet ise 5. yenilgisini aldı.

Konuk ekip, Boskovic ve Larson’un köşelerden etkili atakları sonunda teknik molaya 12-8 önde girdiği seti 25-22 kazandı ve 1-0 öne geçti. Çok çekişmeli geçen ikinci sette Fenerbahçe, teknik molaya 12-11 önde girse de Eczacıbaşı seti 31-29 kazandı ve durumu 2-0’a getirdi. Üçüncü sete Eczacıbaşı iyi başladı. Boskovic’in sayılarıyla etkili olan konuk ekip, bu seti de 25-23, maçı da 3-0 kazandı.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Bülent Bozkurt, Metin Korkut

Fenerbahçe Opet: Antonijevic, Ramos, Nur Dicle Babat, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Dündar, Merve Dalbeler (L), (Polen Ünver, Bahar Guidetti, Sıla Çalışkan)

Eczacıbaşı VitrA: Ezgi Dilik, Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Meliha İsmailoğlu, Gibbemeyer, Simge Aköz (L), (Gamze Kılıç, Gözde Yılmaz)

Setler: 22-25, 29-31, 23-25

Süre: 99 dakika (30, 38, 31) 27 Ocak 2019 Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi | Galatasaray 60-68 Fenerbahçe Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe bir araya geldi. Derbide gülen taraf 68-60'lık skorla konuk ekip Fenerbahçe oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:32 | 27 Ocak 2019
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