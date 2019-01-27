Van Persie attı Feyenoord Ajax’a acımadı!

Hollanda Ligi’nde haftanın maçında Feyenoord ile Ajax, derbide karşı karşıya geldi. Feyenoord, sahasında şov yaparken Ajax’ı darmadağan etti ve rakibini 6-2 yenerek tarihi bir derbi galibiyetine imza attı.

Feyenoord’a tarihi galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Toornstra, 31’de Berghuis, 42 ve 56. dakikalarda Robin van Persie, 75’te Vilhena ve 84. dakikada Ayoub attı. Ajax’ın golleri ise 8’de Schöne ve 33’de Ziyech’ten geldi.

Rakibini 8 maç sonra mağlup eden Feyenoord, Ajax deribisinde aldığı en farklı galibiyetlerden birisini yaşadı.

Geçen hafta Heerenveen ile sahasında sahasında 4-4 berabere kalan Ajax, 1959’dan bu yana ilk kez Hollanda Ligi’nde üst üste 2 maçta kalesinde kalesinde 4 ve üzeri gol gördü. Robin van Persie ise ‘Klassieker’ olarak bilinen derbide bir maçta 2 gol atan en yaşlı futbolcu oldu. (35 yaş 174 gün)

Bu sonucun ardından Feyenoord, puanını 39’a çıkartıp 3. sıradaki yerini korurken sezonun 2. yenilgisini alan Ajax, 47 puanla 2. sırada kaldı ve lider PSV’nin 5 puan gerisine düştü.