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Vagner Love, Türkiye’den 30 bavulla ayrıldı!
Beşiktaş

Vagner Love, Türkiye’den 30 bavulla ayrıldı!

Beşiktaş'ın sözleşmesini feshettiği Brezilyalı golcü Vagner Love ülkesine döndü. Sporx'in haberine göre 34 yaşındaki golcü 30 bavulla 2,5 yıllık Türkiye macerasına nokta koydu.

27 Ocak 2019 18:35

Beşiktaş’ta bekleneni veremeyen ve sancılı bir sürecin sonunda sözleşmesi feshedilen Brezilyalı golcü Vagner Love, ülkesinin ekiplerinden Corinthians’la 2020’ye kadar sözleşme imzaladı. 34 yaşındaki golcü Rio de Janeiro Galeao Uluslararası Havalimanı’nda görüntülendi.

2016-2017 sezonunun başında Aytemiz Alanyaspor’a transfer olan golcü oyuncu, Sporx’in haberine göre 2 buçuk sezon kaldığı Türkiye’den 30 bavulla ayrıldı. Kariyerinde daha önce 2015’te Corinthians forması giyen Love, 50 maçta 13 gole imza atmıştı.

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Son güncelleme 18:35 | 27 Ocak 2019
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