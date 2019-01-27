Vagner Love, Türkiye’den 30 bavulla ayrıldı!

Beşiktaş’ta bekleneni veremeyen ve sancılı bir sürecin sonunda sözleşmesi feshedilen Brezilyalı golcü Vagner Love, ülkesinin ekiplerinden Corinthians’la 2020’ye kadar sözleşme imzaladı. 34 yaşındaki golcü Rio de Janeiro Galeao Uluslararası Havalimanı’nda görüntülendi.

2016-2017 sezonunun başında Aytemiz Alanyaspor’a transfer olan golcü oyuncu, Sporx’in haberine göre 2 buçuk sezon kaldığı Türkiye’den 30 bavulla ayrıldı. Kariyerinde daha önce 2015’te Corinthians forması giyen Love, 50 maçta 13 gole imza atmıştı.

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